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السبت 30 كانون الأول 2023 ساعة 19:04

كتائب القسام تخوض ملاحم بطولية من مسافة صفر مع قوات الاحتلال

كتائب القسام تخوض ملاحم بطولية من مسافة صفر مع قوات الاحتلال
وأعلنت كتائب القسام ان مجاهدوها استهدفوا جيبين عسكريين من نوع همر بالعبوات واشتبكوا مع أفرادهما بالأسلحة الرشاشة وإوقعوهم بين قتيل وجريح في منطقة الشيخ عجلين بمدينة غزة.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري إن مجاهديها اشتبكوا مع القوات الخاصة الصهيونية المتوغلة في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، وأوقعوا أكثر من 20 جنديًا بين قتيل وجريح.

وفي بلاغ آخر أعلنت الكتائب استهداف دبابة صهيونية من نوع ميركفاه بعبوة “شواظ” في منطقة الشيخ رضوان بمدينة غزة. ودّك تجمعين لآليات وجنود الاحتلال بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون.

وبعد عودتهم من مناطق الاشتباك جنوب مخيم البريج وسط قطاع غزة، أبلغ مجاهدو القسام عن استهدافهم دبابتين صهيونيتين وناقلتي جند بقذائف “الياسين 105” وتفجير عبوة “شواظ” في دبابة ثالثة.

واستهدفت كتائب القسام دبابة صهيونية من نوع ميركفاه بقذيفة “الياسين 105” شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام تفجير دبابة صهيونية من نوع ميركفاه بعبوة “شواظ” شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وتمكن مجاهدو كتائب القسام من تدمير ناقلة جند صهيونية بالكامل شمال مخيم البريج بقذيفة “الياسين 105”.

ونشرت كتائب القسام مشاهد لمفارز الهاون القسامية وهي تدك تحشدات العدو في محاور التوغل في قطاع غزة ضمن معركة طوفان الأقصى.
 
رقم : 1105936
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