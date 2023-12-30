المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكاتٍ عنيفةً ضدّ العدو الصهيوني

وفي هذا الصدد أفاد مصدر ميداني بقصف مدفعي متواصل على مناطق شمالي قطاع غزة وشرقي حي الدرج وباتجاه خان يونس والمنطقة الوسطى لقطاع غزة.



وأضاف المصدر أنّ الاحتلال اعتدى على مخيم البريج والنصيرات ومنطقة دير البلح وسط القطاع، بقصف مدفعي عشوائي.



وفي السياق أعلنت كتائب القسّام - الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف 8 دبابات صهيونية بقذائف "الياسين 105" في حيي التفاح والدرج في مدينة غزة، كما أكّدت أنّ مقاتليها تمكنوا من إيقاع قوة راجلة تحصنت داخل مبنى في حي التفاح والدرج بكمين محكم، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.



وتمكن مقاتلو القسّام من قنص جندي صهيوني بسلاح قنص من العيار الثقيل "M99" في منطقة الشيخ عجلين في مدينة غزة.



كذلك استهدفت القسّام قوة إسرائيلية راجلة متحصنة داخل مبنى في منطقة الشيخ عجلين بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات، وتمكنوا أيضاً من استهداف جيبين عسكريين من نوع همر بالعبوات والاشتباك مع أفرادهما بالأسلحة الرشاشة وإيقاعهم بين قتيل وجريح.



وأعلنت أيضاً استهداف دبابة صهيونية من نوع "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105" في منطقة الشيخ عجلين.



واشتبك مقاتلو القسّام في حي الشيخ رضوان مع القوات الخاصة الصهيونية المتوغلة هناك، وأوقعوا أكثر من 20 جندياً بين قتيل وجريح، كما استهدفوا دبابة صهيونية من نوع "ميركافا" بعبوة "شواظ".



أمّا في مدينة خان يونس، أعلنت كتائب القسّام أنّ مقاتليها دكّوا تجمعين لآليات وجنود الاحتلال في المدينة جنوبي قطاع غزة بقذائف الهاون.



كما تم استهداف دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105" في منطقة خزاعة شرقي مدينة خان يونس، ودكوا تجمعاً لجنود وآليات الاحتلال شرقي خزاعة جنوبي قطاع غزة بوابل من قذائف الهاون.



وفي رفح، دكَّ مقاتلو كتائب القسّام تجمعات جنود وآليات الاحتلال شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.



بدورها، أعلنت سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استهداف آلية عسكرية صهيونية بعبوة ناسفة وتدميرها بالكامل شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.



كما دكَّ مقاتلو السرايا بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60 محيط منطقة المحطة وشارع 5 في خان يونس، ودكَّوا الحشود العسكرية في منطقة عبسان شرقي خان يونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60.



وفي جنوبي دير البلح، دكَّوا الحشود العسكرية لجنود وآليات الاحتلال في محيط المطاحن بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60.



في غضون ذلك، أعلنت ️كتائب شهداء الأقصى، استهداف جرافة ودبابة صهيونيتين بقذائف "التاندوم" والـ "RPG " في محوري التقدم في خان يونس والتفاح.



كذلك، قصف مقاتلو كتائب شهداء الأقصى تجمعاً لجنود الاحتلال وحشوده شرقي خزاعة بقذائف الهاون عيار 120.



فيما أحبطت كتائب أبو علي مصطفى محاولة تحرير ضابط إسرائيلي كان بحوزتها، وأكّدت الكتائب أنّ مقاتليها اشتبكوا مع عناصر القوة التي حاولت تحرير الضابط وتدخل الطيران الحربي وقصف المكان فقتل الضابط.



وقال عضو اللجنة المركزية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر مزهر، في حديثه للميادين، إنّ ما يجري في قطاع غزة يدلّ على أن قوى المقاومة الفلسطينية ما زالت تمتلك في جعبتها المفاجآت.



ومع استمرار المعارك البرية في القطاع، ومواصلة المقاومة تكبيد الاحتلال خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، أقرّ "الجيش" الإسرائيلي أمس بمقتل نقيب في الاحتياط في المعارك البرية الدائرة في غزة، وإصابة ضابط وجندي من كلية الهندسة العسكرية بجروح خطرة، من جرّاء صاروخ مضاد للدروع، وذلك في معارك شمالي غزة.



وتجاوز عدد القتلى من "الجيش" الإسرائيلي الـ500، منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، والـ165 منذ بدء المعارك في قطاع غزة.