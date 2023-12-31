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الأحد 31 كانون الأول 2023 ساعة 13:55

السيد الخامنئي لعائلة الشهيد سليماني: أهم ما قدم الحاج قاسم هو إحياء جبهة المقاومة في المنطقة

السيد الخامنئي لعائلة الشهيد سليماني: أهم ما قدم الحاج قاسم هو إحياء جبهة المقاومة في المنطقة
وقال السيد الخامنئي أن "الشهيد سليماني بذل جهودا كبيرة لاحياء هذا المحور وقام بذلك بكل حكمة وعقل واخلاق واخلاص"، منوهاً "إن اتساع اسم وذكرى وصفات هذا الشهيد يعود إلى صدق الشهيد سليماني، وأهم دور وخدمة لهذا الشهيد النبيل هو إحياء الجبهة، فقد كانت هناك مقاومة في المنطقة".

وأكد قائد الثورة الإسلامية أن المقاومة في غزة منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر هي بسبب وجود جبهة المقاومة، وقال: الشهيد سليماني بذل الكثير من الجهود لإحياء جبهة المقاومة وقام بهذا العمل بنفس الطريقة. الصدق والحكمة والأخلاق.

وأشاد آية الله العظمى السيد خامنئي وثمن جهود الجنرال إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وأضاف: يجب أن يستمر خط تعزيز جبهة المقاومة.

وفي هذا اللقاء الذي حضره القائد العام للحرس الثوري وقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، والسيدة زينب سليماني قدمت تقريرا موجزا عن الأنشطة الثقافية والفنية التي تم تنفيذها والتي يتم تنفيذها، كما يجري العمل على نقل روح وشخصية وسمات الشهيد سليماني إلى جيل الشباب.
 
رقم : 1106067
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