رئيسي: الصهاينة سيدفعون ثمن اغتيال السيد رضي

وذكر السيد رئيسي خلال زيارته لمنزل مستشار الحرس الثوري في سوريا الشهيد رضي الموسوي "لاشك ان الصهاينة سيدفعون ثمن جريمتهم الجبانة في اغتيال الشهيد الموسوي، والصهاينة ارتكبوا هذه الجريمة لانهم يعانون من العجز والاحباط أمام جبهة المقاومة الاسلامية في المنطقة".

وأوضح السيد رئيسي إن "تضحيات الشهداء بأنها حجر الأساس لأمن البلاد وسلطتها، ومن المؤكد أن خدمات ومساعي هذا الجنرال العظيم في دعم وتمكين جبهة المقاومة الإسلامية ستجعل اسمه مع أصدقائه ورفاقه خالداً إلى الأبد في تاريخ هذا الوطن المشرف".

وختم رئيسي قوله "من المؤكد أن هذه الجريمة لن تمر دون رد، وسيدفع المجرمون الصهاينة ثمن هذه الجريمة".

