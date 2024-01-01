نائب عراقي: العار سيلاحق العرب بسبب استهداف الشهيد سليماني

وأضاف الكلابي في مقابلة رصدها مراسل موقع "إيران تلكس"، إن "القادة الشهداء تأبينهم يجب أن يكون بالدم وليس بالاحتفالات"، مبيناً أن "القوات الامريكية تقصف بأريحية يومياً العراق ودون الرجوع لأحد وهذا يجب الوقوف بوجه".



وأشار إلى أن حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي تتحمل المسؤولية وكان يجب عليها أن تتخذ موقفاً شديداً ضد حكومة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد استهداف قادة النصر.



وتابع الكلابي "امريكا لم تقدم اعتذاراً حتى الآن على اغتيال قادة النصر"، مبيناً أن الشهيد القائد قاسم سليماني كان ضيفاً على العراق وهو رجل مخلص بشكل لا يمكن وصفه.



وعن الشهيد القائد أبو مهدي المهندس، قال الكلابي "لا أحد يستطيع التشكيك بعراقية الشهيد أبو مهدي المهندس، و"جزء من قدسية الحشد الشعبي ذهبت مع رحيل أبو مهدي".