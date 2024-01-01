قائد الحرس الثوري: نحن مُجبرون على أن نكون أقوياء

وأوضح اللواء سلامي في كلمة له تابعها مراسل موقع "إيران تلكس"، "هذا هو منطق القوى الشيطانية للسيطرة على العالم وعلينا وضع حد لهذا المنطق".



وبين "العدو حوّل كل ساحات حياتنا الى ساحات حرب، لذلك لابد من العمل بطريقة جهادية في كافة الصعد .. نحن مُجبرون على ان نكون أقوياء، ولايمكن الحصول على القوة دون الحصول على العلم".



وتابع اللواء سلامي "في عالم اليوم، يجب على المرء إما أن يكون قوياً أو يستسلم. ليس هناك أرضية مشتركة"، ولا مكان للضعفاء في الخريطة السياسية للعالم؛ هذا هو منطق القوى الشيطانية اليوم للسيطرة على العالم؛ يجب أن نطفئ هذا المنطق".



ولفت اللواء سلامي "لقد حول العدو كل مشاهد حياتنا إلى حرب، فيجب أن نتصرف بنموذج الجهاد. علينا أن نكون أقوياء ولا يمكن تحقيق القوة إلا بالمعرفة، ويران القوية تتجه نحو السلطة العلمية في العالم، وهي تبنى بعقول مفكريها وعلمائها الشباب".