كد خدايي: تم تقديم لائحة الاتهام باغتيال الشهيد سليماني إلى المحكمة

إيران (إسلام تايمز) - قال رئيس لجنة المتابعة القانونية والدولية الخاصة في إيران، عباس علي كدخدايي، الاثنين، إنه "تم تقديم لائحة الاتهام باغتيال قائد فيلق القدس السابق الشهيد قاسم سليماني إلى المحكمة".