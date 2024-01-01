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الاثنين 1 كانون الثاني 2024 ساعة 15:08

كد خدايي: تم تقديم لائحة الاتهام باغتيال الشهيد سليماني إلى المحكمة

كد خدايي: تم تقديم لائحة الاتهام باغتيال الشهيد سليماني إلى المحكمة
وأوضح في حديث للصحفيين تابعه مراسل موقع "إسلام تايمز"، إنه "قضية اغتيال الشهيد قاسم سليماني وصلت إلى نتائج جيدة من الناحيتين القانونية والجنائية"، مبيناً "سنبذل قصارى جهدنا حتى لا تمر جريمة الحكومة الأمريكية دون رد".

وأشاد عباس كد خدايي بجهود الحكومة العراقية في متابعة قضية اغتيال الشهيد قاسم سليماني، وقال "أشكر السلطات العراقية التي دعمتنا، العراق مستفيد سواء من حيث الشهداء العراقيين أو مكان الجريمة، كان لهم دعم وتعاون جيدين، ونأمل أن نصل إلى نتائج أوضح في هذا الاتجاه".

وبين  "سنبذل قصارى جهدنا حتى لا تمر جريمة الحكومة الأمريكية دون رد، والعراق مستفيد في قضية اغتيال الجنرال سليماني سواء بسبب شهادة أبو مهدي المهندس أو لأن العراق كان مكان الجريمة".

واغتالت الولايات المتحدة، الشهيد قاسم سليماني برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد جمال جعفر (أبو مهدي المهندس) قرب مطار بغداد الدولي فجر الثالث من يناير/كانون الثاني لعام 2020.

وقال كد خدايي للصحفيين على هامش إحياء ذكرى اغتيال الشهيد قاسم سليماني في مركز الدراسات السياسية والدولية التابع لوزارة الخارجية، عن آخر تطورات المتابعة القانونية للقضية "أننا عازمون على الاستعداد للتحضير للتعامل مع هذه القضية بالبعد الدولي استنادا إلى اتفاقية 1973".

وبين "في هذه الاجتماعات بالإضافة إلى متابعة عمل الخبراء في لجنة المتابعة، ولحسن الحظ وصلنا إلى نتائج جيدة، والعراقيون تعاونوا بشكل جيد في متابعة قضية اغتیال سليماني".

وقال كد خدايي: "بالتعاون مع وزارة الخارجية كان الزملاء في القضاء في طهران يتابعون القضية من الجانب القانوني والجنائي الداخلي، وفي الجانب الجنائي تم تقديم لائحة الاتهام إلى المحكمة والمحكمة مشغولة بدراسة الأمر، وتم تقديم لائحة الاتهام والإخطارات".

وأوضح: لأن التبليغات تحتاج إلى إجراءات شكلية والمتهمين أجانب، فيجب أن يتم التبليغات بقانون، وبعد هذه التبليغات تدخل المحكمة في الإجراءات وسنعلن النتيجة".

وأضاف: لقد تم إبلاغ ما كان ينبغي أن يبلغه القضاء الأمريكي إلى السلطات الأمريكية، ونحن مستمرون في إعداد الإجراءات بناءً على اتفاقية عام 1973.
 
رقم : 1106249
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