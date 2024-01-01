الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 1 كانون الثاني 2024 ساعة 15:27

الاحتلال يعتقل 24 فلسطينيا من الضفة غالبيتهم من القدس

الاحتلال يعتقل 24 فلسطينيا من الضفة غالبيتهم من القدس
وحسب "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، اعتقلت قوات الاحتلال من القدس، 14 مواطنا فلسطينيا، وهم: المحامي عبد الله حوشية، ومصطفى طبنجة، وعماد شماسنة، ومحمود شماسنة، وإياد محسن، وليث الفقيه، ومحمد أسامة داود حسن، ويوسف حسان الفقيه، وجمال جودة حوشية، وعبد الله حوشية، وجهاد جبر شماسنة، ويعقوب الفقيه من بلدة قطنة شمالًا، والمواطن يوسف هاني السلطي في حي وادي الجوز بالمدينة.

ومن طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين من بلدة قفين شمالًا، وهم: خالد عمارنة (البريشي)، وضياء عمارنة، وأحمد عمارنة.

ومن نابلس، اعتقل الاحتلال مواطنين من قرية بيت إيبا غربا، وهما: سعيد غسان عتيلي، وخليل عبد الرحمن سماعتة.

ومن رام الله، اعتقل الاحتلال مواطنين، هما: أسامة سامي قاسم عرار من قرية قراوة بني زيد شمالا، ومحمود الزق من مدينة البيرة.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين يوسف إلياس سراحنة (27 عاما) من مخيم الدهيشة جنوبا، ومحمد رأفت حمامرة (26 عاما) من قرية حوسان غربا.

ومن الخليل، اعتقل الاحتلال الشاب محمود إياد محمود العمايرة في حي واد سود ببلدة دورا جنوبا.
 
رقم : 1106254
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
كد خدايي: تم تقديم لائحة الاتهام باغتيال الشهيد سليماني إلى المحكمة
كد خدايي: تم تقديم لائحة الاتهام باغتيال الشهيد سليماني إلى المحكمة
أجواء روضية الشهيد أبو مهدي المهندس
أجواء روضية الشهيد أبو مهدي المهندس
1 كانون الثاني 2024
كنعاني: أفكار الشهيد سليماني تننشر في المنطقة ولن يفتل أحد من جريمة اغتياله
كنعاني: أفكار الشهيد سليماني تننشر في المنطقة ولن يفتل أحد من جريمة اغتياله
1 كانون الثاني 2024
دور الشهيد سليماني في إضعاف موقف أمريكا
دور الشهيد سليماني في إضعاف موقف أمريكا
1 كانون الثاني 2024
نائب عراقي: العار سيلاحق العرب بسبب استهداف الشهيد سليماني
نائب عراقي: العار سيلاحق العرب بسبب استهداف الشهيد سليماني
1 كانون الثاني 2024
الشهيد سليماني يجيب لرفضه الترشح للرئاسة في إيران
الشهيد سليماني يجيب لرفضه الترشح للرئاسة في إيران
1 كانون الثاني 2024
رئيسي: الصهاينة سيدفعون ثمن اغتيال السيد رضي
رئيسي: الصهاينة سيدفعون ثمن اغتيال السيد رضي
31 كانون الأول 2023
السيد الخامنئي لعائلة الشهيد سليماني: أهم ما قدم الحاج قاسم هو إحياء جبهة المقاومة في المنطقة
السيد الخامنئي لعائلة الشهيد سليماني: أهم ما قدم الحاج قاسم هو إحياء جبهة المقاومة في المنطقة
31 كانون الأول 2023
سفير إيران ببغداد: الهدوء في المنطقة أولوية بالنسبة للشهيدن سليماني والمهندس
سفير إيران ببغداد: الهدوء في المنطقة أولوية بالنسبة للشهيدن سليماني والمهندس
30 كانون الأول 2023
الفياض: للشهيدين المهندس وسليماني خصوصية منقطعة النظير
الفياض: للشهيدين المهندس وسليماني خصوصية منقطعة النظير
30 كانون الأول 2023
المالكي: لولا الحاج سليماني والمهندس والشعب العراقي لما استطعنا التصدي لداعش
المالكي: لولا الحاج سليماني والمهندس والشعب العراقي لما استطعنا التصدي لداعش
30 كانون الأول 2023
رئيسي: في يوم 30 ديسمبر عرف شعبنا الفتنة جيداً وكشفها على حقيقتها
رئيسي: في يوم 30 ديسمبر عرف شعبنا الفتنة جيداً وكشفها على حقيقتها
30 كانون الأول 2023
لماذا اغتال الکيان الصهيوني السيد رضى؟
30 كانون الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
لماذا اغتال الکيان الصهيوني السيد رضى؟
الغارديان: أمريكا لا تستطيع تحمل التكلفة الباهظة للصراع مع اليمن
هذيان ما بعد الطوفان.. محو إيران وإغتيال نصرالله وإحتلال جنوب لبنان
كيف يشل الحصار البحري اقتصاد إسرائيل؟