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الاثنين 1 كانون الثاني 2024 ساعة 15:35

بعد الاعتداء الأمريكي على الزوارق اليمنية.. بريطانيا تدرس شن ضربات جوية

بعد الاعتداء الأمريكي على الزوارق اليمنية.. بريطانيا تدرس شن ضربات جوية
ونقلت الصحيفة البريطانية عن وزير الدفاع غرانت شابس قوله إن الحكومة لن تتردد في اتخاذ "إجراءات مباشرة" لمنع وقوع المزيد من الهجمات، وسط تقارير تفيد بأن بريطانيا والولايات المتحدة تعدان بيانًا مشتركًا لإصدار تحذير نهائي للحركة اليمنية، وفقاً للصحيفة.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية، الأحد، أنها استجابت لنداءات استغاثة وجهتها سفينة "ميرسك هانغتشو" بتعرضها لهجومين في البحر الأحمر، الأول صاروخي والثاني بزوارق، مشيرة إلى أنها أسقطت في الهجوم الأول صاروخين بالستيين وأغرقت ثلاثة زوارق وقتلت طواقمها في الهجوم الثاني.

وأعلن المتحدث العسكري باسم القوت المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، الأحد، عن "استشهاد 10 من أفراد البحرية اليمنية بعد استهدافهم من قبل مروحية أميركية في البحر الأحمر".

نقلت صحيفة "ذا غارديان" عن "تقارير متعددة" أن المملكة المتحدة تدرس إمكانية الرد المسلح في الوقت الذي يصر فيه اليمنيون على أن الهجمات تستهدف السفن المرتبطة بالكيان الصهيوني أو التي تتجه لموانئ الكيان.

وكرر اليمنيون القول إن هجماتهم تستهدف إنهاء العدوان الصهيوني الوحشي على قطاع غزة وحملة التجويع والحصار المرافقة لها.
رقم : 1106257
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