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الاثنين 1 كانون الثاني 2024 ساعة 15:50

عشرات المستوطنين المحتلين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين المحتلين يقتحمون المسجد الأقصى
وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، نقلا عن شهود عيان قولهم، بأن عشرات المستوطنين المحتلين لارض فلسطين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

كما منعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، المواطنين الفلسطينيين من الدخول، ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين.

وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي قد اغتالت يوم امس الاحد وزير الأوقاف و الشؤون الدينية الفلسطيني الأسبق، خطيب المسجد الأقصى الشيخ يوسف سلامة.

وأفادت مراسلة العالم في دير البلح ان خطيب المسجد الاقصی رفض مغادرة بيته والتسليم امام التهجير القسري الذي يسعی اليه الاحتلال الاسرائيلي، فقامت طائرات الاحتلال باغتياله وقصف بيته لإرهاب باقي المواطنين الفلسطينيين الرافضين اخلاء بيوتهم في مخيم المغازي.

وتم انتشال زوجة الشيخ يوسف سلامة وابنتيه أحياء ولكنه فارق الحياة في هذا القصف.
رقم : 1106260
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