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الاثنين 1 كانون الثاني 2024 ساعة 21:03

رئيسي: روح الشهيد سليماني الجهادية قدوة لمديري الأجهزة التنفيذية

رئيسي: روح الشهيد سليماني الجهادية قدوة لمديري الأجهزة التنفيذية
وذكر رئيسي في اجتماع لحكومته مساء اليوم، الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني، وجهود هذا الشهيد الرفيع في تعزيز ومكانة حركة المقاومة في المنطقة، وخاصة في فلسطين ولبنان، مضيفاً "الشهيد سليماني، الذي يعتبر بالنسبة لمدراء الأجهزة التنفيذية قدوة وملهمة في روح الجهاد والدؤوب في إنجاز الأمور".

وقال الرئيس كذلك عن ضرورة أن يهتم المديرون بتأثير قراراتهم وأفعالهم على حياة الناس وأوضح: يجب على الوزراء ومديري الهيئات التنفيذية في البلاد أن ينظروا إلى "الناس" باعتباره محور جميع قراراتهم وأفعالهم و التصرف على هذا الأساس.

وفي جزء آخر من كلمته أكد الرئيس على السعي المستمر لنمو الإنتاج في البلاد من قبل كافة مديري الأجهزة التنفيذية، وطالب البنك المركزي بإيلاء اهتمام خاص لتمويل المشروعات الصغيرة.
رقم : 1106330
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