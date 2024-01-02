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الثلاثاء 2 كانون الثاني 2024 ساعة 09:41

خاجي يجري مشاورات مع محمد عبد السلام

خاجي يجري مشاورات مع محمد عبد السلام
وناقش الضيف اليمني مع المسؤول الايراني، في هذا اللقاء، آخر الاوضاع الجارية في اليمن وفلسطين؛ حيث طالب الجانبان بوقف جرائم كيان الاحتلال الصهيوني ضد أهالي غزة وتنفيذ حالة وقف اطلاق النار بشكل عاجل ودائم.

كما ناقش الجانبان في اللقاء، الوضع الميداني والسياسي والانساني داخل اليمن، اضافة الى التطورات الاقليمية خاصة الوضع في غزة، وأكدا ضرورة تسوية الأزمة القائمة في اليمن من خلال حوار سياسي.

الى ذلك، رحب المسؤول الايراني بالتقدم الذي حصل في سير مفاوضات السلام اليمني، معلنا استعداد الجمهورية الاسلامية الاسلامية للمساعدة في تقدم هذه المسيرة.
مصدر : وكالات
رقم : 1106405
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