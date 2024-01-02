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الثلاثاء 2 كانون الثاني 2024 ساعة 09:44

حماس تدعو العالم للتدخل ووقف الانتهاكات بحق الأسيرات الفلسطينيات

حماس تدعو العالم للتدخل ووقف الانتهاكات بحق الأسيرات الفلسطينيات
وطالبت الحركة في تصريح صحفي المؤسسات الحقوقية بـ “تسليط الضوء على ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيين عموماً، والأسيرات بشكل خاص، واللاتي وصل عددهن إلى 76 أسيرة معظمهن من قطاع غزة، وتوثيق هذه الانتهاكات، لرفعها أمام المحاكم المختصة، ومحاسبة قادته المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة”.

تنكيل بالأسيرات

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عن تفاصيل الاعتقال والتنكيل الذي تعرضت لها الأسيرة جنين طه عمر على يد جنود الاحتلال، وأوضاع الأسيرات الإنسانية الصعبة في سجن الدامون.

وقالت الهيئة في تقرير صادر عنها اطّلع عليه المركز الفلسطيني للإعلام، اليوم الأحد، إنّ “عدداً من الجنود داهموا منزل الأسيرة (21 عاماً)، في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، ليلة الثالث من الشهر الجاري، وقاموا بتكبيلها وعصب عينيها واقتيادها إلى معسكر قريب بقيت فيه حتى الصباح، قبل نقلها إلى سجن عوفر”.

ولليوم الـ87 على التوالي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود. ما أدى إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة د. أشرف القدرة، اليوم الاثنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية 13 مجزرة في القطاع، خلفت 156 شهيدا و246 إصابة.

وأعلن القدرة، في بيان صحفي وصل للمركز الفلسطيني للإعلام، عن ارتفاع حصيلة الضحايا منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول إلى 21978 شهيدا و57697 مصابا.
مصدر : وكالات
رقم : 1106406
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