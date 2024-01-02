قاليباف : امريكا تتحمل المسؤولية الرئيسة في الحرب على غزة

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد، اليوم الاثنين بطهران، بين "قاليباف" مع المتحدث باسم حركة انصار الله اليمنية "محمد عبد السلام"؛ حيث استعرض الجانبان مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وفيما اكد على دعم ايران لمحور المقاومة، اشاد رئيس البرلمان بشجاعة الشعب اليمني، وقال : نحن نضع امريكا على راس قائمة القضايا الفتنوية والمشاكل التي تطال العالم الاسلامي اليوم.



كما نوه "قاليباف" بالوحدة والانسجام القائمين بين مكونات جبهة المقاوم لصد الاعداء؛ وقال : يتعين علينا بان لا ننسى في هذا الخصوص السنّن الالهية ومواكبة الشعوب باعتبارهما ركيزتين اساسيتين، مبينا ان "جل مخاوف العدو ينبع من التزامنا بهذه القضايا".



الى ذلك، جدّد المتحدث باسم حركة انصار الله، التاكيد على حماية الشعب اليمني للشعب الفلسطيني؛ مبينا هذا الموقف ينبع من عقيدة وايمان اليمنيين.



واشاد "عبد السلام"، خلال اللقاء مع "قاليباف" اليوم، بجهود ومواقف ايران الداعمة للشعب اليمني؛ مؤكدا بان قدرات اليمن المتمثلة في السلاح وارادة شعبه، جميعها وضعت في خدمة المصالح الاسلامية.



واكمل المتحدث باسم انصار الله، ان اليمن بلغ المستوى الذي يستطيع من خلاله اتخاذ موقف مساند لجبهة المقاومة؛ مبينا ان مواقف اليمن الثقافية والعقدية تجسدت في التصدي لغطرسة "اسرائيل" وامريكا.