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الثلاثاء 2 كانون الثاني 2024 ساعة 09:58

أبو عبيدة: دمرنا 71 ‘‘آلية إسرائيلية‘‘ كليا أو جزئيا خلال 4 أيام

أبو عبيدة: دمرنا 71 ‘‘آلية إسرائيلية‘‘ كليا أو جزئيا خلال 4 أيام
وأفاد أبو عبيدة بأن عناصر القسام أكدوا قتل 16 جنديا صهيونيا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة.

وذكر الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" أنه تم تنفيذ 42 مهمة عسكرية أوقعت عددا من الجنود الصهاينة بين قتلى وجرحى.

وصرح بأنه وخلال تلك المهام تم استهداف القوات المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم.

وأشار إلى أنه تم تفخيخ منزلين ونفقين في الجنود الصهاينة وتفجير حقل ألغام في آليات وجنود كيان الاحتلال، إضافة لعمليتي قنص واستهداف مروحية في سماء القطاع.

وأوضح أبو عبيدة أن "القسام" أسقطت طائرتي استطلاع واستولت على طائرة درون أخرى.

وبين أيضا أنهم دكوا مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال في قطاع غزة، وأمطروا مدينة تل أبيب بوابل من صواريخ المقادمة "M90".
مصدر : وكالات
رقم : 1106412
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