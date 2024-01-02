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الثلاثاء 2 كانون الثاني 2024 ساعة 10:01

حماس: تصريحات القيادات الصهيونية عن تهجير شعبنا من غزة مجرد أحلام يقظة

حماس: تصريحات القيادات الصهيونية عن تهجير شعبنا من غزة مجرد أحلام يقظة
وجاء في البيان: "إن تصريحات أقطاب حكومة الاحتلال الفاشية، حول تهجير شعبنا الفلسطيني، وآخرها حديث الإرهابي الوزير بن غفير عن تهجير شعبنا من قطاع غزة وإقامة المستوطنات فيه، هي أحلام يقظة، لن تجد طريقا للتنفيذ، أمام صمود شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة، التي مرّغت أنف هذا العدو الفاشل بتراب غزة خلال معركة طوفان الأقصى".

وأضاف: "على المجتمع الدولي والأمم المتحدة، العمل على تفعيل أدوات القانون الدولي في وجه هذه المواقف الفاشية، التي تعتبر جريمة حرب متكاملة، ومحاسبة قادة الكيان المحتل على جرائمهم المتواصلة بحق شعبنا والأطفال والمدنيين العزّل".

وفي وقت سابق، أكد وزير الأمن الصهيوني، إيتمار بن غفير، يوم الاثنين، أنه "يشجع على تهجير سكان قطاع غزة إلى دول العالم".
مصدر : وكالات
رقم : 1106413
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