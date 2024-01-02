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الثلاثاء 2 كانون الثاني 2024 ساعة 10:06

استشهاد الأسير الفلسطيني ‘‘عبد الرحمن البحش‘‘ في سجن الاحتلال

استشهاد الأسير الفلسطيني ‘‘عبد الرحمن البحش‘‘ في سجن الاحتلال
وأفادا في البيان بأن الأسير عبد الرحمن باسم البحش من نابلس (23 عاما) معتقل منذ 31 مايو 2022 وحكم بالسجن لمدة 35 شهرا.

وذكرت الهيئة والنادي أن عبد الرحمن باسم البحش هو "أول شهيد في أول يوم من عام 2024، والشهيد السابع في سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر 2023، إلى جانب عدد من معتقلي غزة، كان إعلام الاحتلال قد تحدث عن استشهادهم في معسكر سديه تيمان في بئر السبع، دون أن يوضح أي تفاصيل حول هوياتهم أو أعدادهم".

وأوضحا في البيان المشترك "أن جريمة اغتيال الأسير عبد الرحمن البحش في سجن مجدو الذي شكل أحد السجون التي شهدت جرائم مروعة وعمليات تعذيب ممنهجة بحق الأسرى بعد السابع من أكتوبر والذي ارتقى فيه 3 أسرى قبل البحش، تؤكد أن الاحتلال ماض ودون أي رادع أو أي اعتبار في تنفيذ المزيد من عمليات الاغتيال بحق أسرى ومعتقلين في سجونه إلى جانب جرائم التعذيب والتنكيل الممنهجة، والتي تهدف إلى قتلهم بشكل مباشر".
مصدر : وكالات
رقم : 1106415
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