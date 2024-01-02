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الثلاثاء 2 كانون الثاني 2024 ساعة 10:08

رام الله: نرفض أية محاولات مشبوهة لتكليف بلير بتهجير الغزيين

رام الله: نرفض أية محاولات مشبوهة لتكليف بلير بتهجير الغزيين
واعتبرت رئاسة السلطة الفلسطينية أن ذلك العمل مدان ومرفوض.

وأكدت أنها ستطالب الحكومة البريطانية بعدم السماح بهذا العبث في مصير الشعب الفلسطيني ومستقبله، كما ستطالب الأمين العام للأمم المتحدة بعمل ما يمكن من أجل عدم السماح بمثل هذه الأعمال.

وشددت على أن تلك الأعمال مخالفة للقانون الدولي والشرعية الدولية وتمثل تدخلا وعملا لا يخدم سوى مصالح الاحتلال والإساءة إلى الشعب الفلسطيني وإلى حقوقه ودفعه إلى التخلي عن أرضه.

وذكرت في بيانها "يبدو أن طوني بلير يقوم باستكمال إعلان بلفور الذي أصدرته حكومة بريطانيا بمشاركة أمريكية والذي أسس لمأساة الشعب الفلسطيني وإشعال عشرات الحروب في المنطقة".

وأفادت في بيانها بأن طوني بلير شخص غير مرغوب فيه في الأراضي الفلسطينية.

وكانت القناة "12" العبرية قد قالت إن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق زار تل أبيب الأسبوع الماضي وأجرى سلسلة من الاجتماعات بشأن ما اصطلح عليه "اليوم التالي" للحرب على غزة، كما ذكرت أن بلير سيدرس إمكانية قبول اللاجئين من غزة في دول العالم، وهو ما تم نفيه لاحقا.
مصدر : وكالات
رقم : 1106416
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