الحشد الشعبي يطيح بــ‘‘داعشيين‘‘ خططا لهجمات ارهابية في العراق

وذكر اعلام الحشد في بيان انه "وبعد المتابعة الدقيقة والميدانية من قبل (مديرية التحقيقات والأمن الوقائي) تم إلقاء القبض على عنصرين ينتميان الى تنظيم داعش الأرهابي يحملان ارقاما احصائية احدهما امني ينتمي الى ما يسمى ولاية الفلوجة والآخر عسكري ينتمي الى ولاية نينوى شاركا بعمليات ارهابية ضد قطاعات الجيش العراقي والقوات الامنية في محافظة نينوى وقضاء الفلوجة في الأنبار و كانا ينويان تنفيذ هجمات ارهابية على تجمعات المدنيين".



ولفت البيان الى "متابعة العنصريين لمدة ثلاثة اشهر من قبل "مديرية التحقيقات والأمن الوقائي" بعد اخذ الموافقات القضائية من قبل القاضي المختص تمت عملية اعتقالهما بعملية نوعية وفنية وتسليمهما الى القضاء العراقي".