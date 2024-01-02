‘‘أونروا‘‘: 300 شخص قتلوا في استهداف ‘‘إسرائيل‘‘ 180 من منشآتنا بغزة

جاء ذلك في مقابلة أجرتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" مع جولييت توما، مديرة الإعلام والتواصل بالوكالة الأممية، ونشرت الأخيرة مضمونها على منصة "إكس".



وأضافت توما، أن "حوالي 1.4 مليون فلسطيني نزحوا بسبب الغارات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة ويعيشون في منشآت الأونروا المنتشرة في أنحاء غزة".



وشددت توما أن "مرافق وكالة الأونروا أصبحت ممتلئة تماما ً، ولذلك قد بدأ الناس في النوم بالعراء".



وفي تدوينة منفصلة، قالت الوكالة الأممية الأونروا، إنه وبينما يزدحم العالم باحتفالات رأس السنة الميلادية، تزدحم شوارع جنوب قطاع غزة بالنازحين دون منازل أو ملاجئ.