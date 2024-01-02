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الثلاثاء 2 كانون الثاني 2024 ساعة 10:50

القسّام تواصل التحاماتها البطولية بقنص الجنود والآليات والمسيّرات

القسّام تواصل التحاماتها البطولية بقنص الجنود والآليات والمسيّرات
وأعلنت الكتائب: أنها تمكنت من الاستيلاء على طائرة “درون” صهيونية كانت في مهمة استخباراتية للعدو في بيت حانون شمال قطاع غزة، وبثت مشاهد مصورة لها.

وقالت إنّ مجاهديها تمكنوا من دك حشودات العدو بقذائف الهاون غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وبثت مشاهد مصورة.

وأعلنت كتائب القسام أنها استهدفت دبابة إسرائيلية من نوع “ميركافا” بقذيفة “الياسين 105” في “القرارة” في خان يونس.

وأضافت أن مقاتليها تمكنوا من تفجير منزل بجنود صهاينة فخخ مسبقاً، وأوقعوهم قتلى وجرحى شمال خان يونس.

ونوهت الكتائب إلى أنّ مجاهديها تمكنوا من استهداف 3 جنود إسرائيليين في منطقة القرارة شمال خان يونس بقذيفة مضادة للأفراد.

وأضافت أنها فجرت فتحة نفق مفخخة في قوة إسرائيلية راجلة في القرارة، وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.

كما أعلنت أنها هاجمت آليات إسرائيلية شرق حي التفاح بمدينة غزة بقذائف “تاندوم” وعبوات مضادة للأفراد، مما أدى لمقتل وإصابة عدد من الجنود.

وقالت كتائب القسام إنها فجرت فوهة نفق بعدد من جنود الاحتلال على جبل الريس شرق حي التفاح بمدينة غزة، وأكدت أنها أوقعتهم بين قتيل وجريح، وسط استمرار القتال في الحي.

كما أعلنت عن استهدافها 5 آليات إسرائيلية متوغلة شرق حي التفاح بمدينة غزة، وسط استمرار قصف الاحتلال للحي منذ أيام.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان القسام نصب كمين محكم لقوة إسرائيلية خاصة في أحد المنازل التي تتمركز أمامها آليات الاحتلال بمخيم البريج وسط القطاع.

كما أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها استهدفوا دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 شمال مخيم البريج.

وأعلنت كتائب القسام أنها قصفت “تل أبيب” ومحيطها بوابل كثيف من الصواريخ من طراز M90 “رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين”.
مصدر : وكالات
رقم : 1106429
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