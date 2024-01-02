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الثلاثاء 2 كانون الثاني 2024 ساعة 10:54

21 شهيداً وعشرات الإصابات بقصف ‘‘إسرائيلي‘‘ على عدة مناطق بقطاع غزة

21 شهيداً وعشرات الإصابات بقصف ‘‘إسرائيلي‘‘ على عدة مناطق بقطاع غزة
واستهدف الاحتلال منازل المواطنين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة ما أدى إلى استشهاد 15 مواطناً وإصابة العشرات.

وفي منطقة بئر النعجة غرب جباليا، استُشهد 6 مواطنين في غارة لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على عدة منازل.

وأصيب آخرون جراء القصف المدفعي على بلدة الزوايدة وسط القطاع، كما شنت طائرات الاحتلال غارات جوية على جحر الديك والأحياء الجنوبية لمدينة غزة.

واستهدف قصف مدفعي عنيف مناطق شمالي مدينة غزة ومخيمات الوسط.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ87، ما أدى إلى استشهاد 21.822 مواطناً، وإصابة 56.451 آخرين، أغلبهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى آلاف المفقودين، في حصيلة غير نهائية.
مصدر : وكالات
رقم : 1106430
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