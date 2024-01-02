قيادي في حركة النجباء: الحاج "قاسم سليماني" كان حقاً أمة

إيران (إسلام تايمز) - أكد رئيس المجلس السياسي لحركة المقاومة الإسلامية في العراق (النجباء)، الشيخ علي الأسدي، الثلاثاء، إن الحاج "قاسم سليماني" لوحده كان أمة وهو يحمل هموم الأمة.