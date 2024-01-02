إسماعيل هنية: العدو ارتكب مجازر يندى لها جبين الانسانية

وأضاف هنية،"أن الاحتلال الإسرائيلي استباح كل شيء في عدوانه على قطاع غزة بمنتهى الوحشية والهمجية بينما الشعب الفلسطيني في غزة، لايزال يقدم أمثلة الثبات والصمود في اليوم 88 للعدوان ويثبت مقاومته وصموده رغم كل وجعه وآلامه نتيجة النزوح والتدمير والمجازر التي يتعرض لها".



وأكد القيادي لحركة حماس في قوله: "إن المقاومة وقادتها "بخير"، وأن المقاومين يمارسون مهامهم بكل اقتدار في الميدان، وجعلوا دبابات الاحتلال وناقلاته توابيت متفحمة".



وصرح بكلامه "لن تمر مؤامرة التهجير ولا عودة عن المطالبة بتحرير الأسرى كافة"، وأن "أي ترتيبات في القضية الفلسطينية دون حماس والمقاومة وهم وسراب" مؤكدا على أن المقاومة لن تطلق سراح أي المحتجزين في غزة إلا بشروط المقاومة".



وتابع : "في ضوء المبادرات والعروض التي وصلت إلى قيادة الحركة عبر الإخوة في مصر وقطر، وبعد دراسة هذه الأفكار بإيجابية فإن الحركة قدمت لقطر ومصر موقفها ورؤيتها الذي ترتكز فيه على الوقف الشامل للعدوان على شعبنا وإغاثته والاستجابة لمطالبه المحقة والعادلة".



وأشار هنية إلى أن"كل يوم يمر يزيد المقاومة قوة وصلابة وثقة بالنصر، وشاهدت الأمة جمعاء الشهيد الرباني الذي صعدت روحه وهو ساجد مقبل غير مدبر".



وقال إن هذا العام سيكون عام الكرامة وسيفتح مسيرة الانهيار والزوال للاحتلال الغاصب و"الاحتلال الإسرائيلي بدأ الترويج للانتقال للمرحلة الثالثة التي سيسقط فيها العدو مرة أخرى سيتوقف تحت ضربات المقاومة".



ولفت اسماعيل هنية في كلمته قائلا:إن الحرب أكدت أن شعبنا ليس وحيدا وإنما معه أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم شرقا وغربا، مقدما التحية للشهداء في لبنان والعراق واليمن الذين استشهدوا خلال إسناد هذه المعركة العظيمة".