أول قرار لمجلس الوزراء العراقي في 2024..

واعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي انه: تزامناً مع ذكرى استشهاد قادة النصر مجلس الوزراء يقرّ رسمياً تسمية الشارع المؤدي إلى مطار بغداد الدولي باسم شارع "الشهيد أبو مهدي المهندس".



وتستمر التحضيرات والاستعدادات في العراق لاحياء ذكرى استشهاد قادة النصر ورفاقهما".



ونفذ الجيش الأمريكي عملية اغتيال الشهيدين قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس ورفاقهما، بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي، في 3 من يناير/ كانون الثاني عام 2020.



ورد الجيش الايراني بعد أيام قليلة، من العملية بإطلاق صواريخ على قاعدة "عين الأسد"، كبرى القواعد الأمريكية في العراق.