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الثلاثاء 2 كانون الثاني 2024 ساعة 19:42

انفجار يهز ضاحية بيروت واستشهاد قيادي في حماس

انفجار يهز ضاحية بيروت واستشهاد قيادي في حماس
وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إنه "سمع دوي انفجار في منطقة الشياح - المشرفية جنوبي العاصمة اللبنانية بيروت.

واشتعلت النيران باحدى السيارات المتوقفة في المنطقة.

واتجهت سيارات الإسعاف إلى مكان الانفجار في منطقة المشرفية اتوستراد هادي نصرالله.

وافادت وسائل إعلام لبنانية بسقوط ضحايا ووقوع جرحى واحتراق سيارة وتضرر مبنى بسبب الانفجار، لافتة الى ان قوى الأمن اللبناني تفرض طوقا أمنيا حول مكان الانفجار بضاحية بيروت الجنوبية.

 هناك أنباء تتداول عن "استهداف لشخصية سياسية من حركة حماس".

واعلنت قناة الميادين استشهاد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية "حماس" صالح العاروري في انفجار الضاحية الجنوبية لبيروت.
رقم : 1106526
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