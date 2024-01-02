الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 2 كانون الثاني 2024 ساعة 21:09

خبير سياسي: اغتيال العاروري يعتبر عملا إرهابيا وانتهاكا للسيادة اللبنانية

خبير سياسي: اغتيال العاروري يعتبر عملا إرهابيا وانتهاكا للسيادة اللبنانية
ولفت أمهز إلى أنه حتى الان لا يوجد تفاصيل ما حدث، ولكن من الواضح أن العملية حصلت بواسطة سيارة او عن طريق استخدام طائرة مسيرة او قذيفة.

واعتبر أمهز أن هذا العمل يعتبر إرهابيا وانتهاكا للسيادة اللبنانية التي تقوم بها حكومه الاحتلال الاسرائيلي.

وكان قد دوى انفجار كبير في الضاحية الجنوبية لبيروت في منطقة المشرفية في وقت افادت فيه المعلومات الأولية بأنه ناجم عن انفجار مركبة لم تعرف أسبابه حتى الساعة.

وتحدثت مصادر اعلامية لبنانية عن استهداف سيارة في منطقة المشرفية، احدى مداخل الضاحية الجنوبية، فيما تضاربت الروايات بشأن طبيعة الانفجار.

وهرعت سيارات الاسعاف الى موقع الانفجار فيما اظهرت الصور المتداولة دمارا في بعض الابنية والسيارات وفرضت قوات الامن طوقا حول مكان الحادث.

وكانت قد أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن إسرائيل اغتالت صالح العاروري نائب رئيس مكتبها السياسي و3 من مرافقيه في هجوم على مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت مساء اليوم الثلاثاء.

وكانت قد أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأنّ "مسيّرة إسرائيلية معادية استهدفت مكتباً لحركة حماس في المشرفية قرب "حلويات الشرق"، فيما وصلت سيارات الإسعاف إلى المنطقة لنقل المصابين.
رقم : 1106548
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اللواء جباري يروي قصة عن دفن جثمان الشهيد سليماني
اللواء جباري يروي قصة عن دفن جثمان الشهيد سليماني
الفياض: الحشد الشعبي صنعة الشهيدين المهندس وسليماني
الفياض: الحشد الشعبي صنعة الشهيدين المهندس وسليماني
2 كانون الثاني 2024
فيديو يُنشر لأول مرة.. عجلة بريطانية في مطار بغداد ودورها في اغتيال سليماني والمهندس
فيديو يُنشر لأول مرة.. عجلة بريطانية في مطار بغداد ودورها في اغتيال سليماني والمهندس
2 كانون الثاني 2024
قيادي في حركة النجباء: الحاج "قاسم سليماني" كان حقاً أمة
قيادي في حركة النجباء: الحاج "قاسم سليماني" كان حقاً أمة
2 كانون الثاني 2024
فراق الحاج قاسم عمره 4 سنوات
فراق الحاج قاسم عمره 4 سنوات
2 كانون الثاني 2024
كلمة آية الله الشيخ جوادي أملي في شأن الشهيد سليماني
كلمة آية الله الشيخ جوادي أملي في شأن الشهيد سليماني
2 كانون الثاني 2024
من هو "أمين الحاج قاسم سليماني" وأول شهيد إيراني في اليمن
من هو "أمين الحاج قاسم سليماني" وأول شهيد إيراني في اليمن
2 كانون الثاني 2024
الصحفيون والكفاح ضد ‘‘إسرائيل‘‘.. إرث من الشجاعة
الصحفيون والكفاح ضد ‘‘إسرائيل‘‘.. إرث من الشجاعة
2 كانون الثاني 2024
قاليباف: الشهيد سليماني كان رجلاً عملياً وكفوءاً بالمعنى الحقيقي للكلمة
قاليباف: الشهيد سليماني كان رجلاً عملياً وكفوءاً بالمعنى الحقيقي للكلمة
2 كانون الثاني 2024
نتنياهو ونية السيطرة على محور فيلادلفيا بين غزة ومصر
نتنياهو ونية السيطرة على محور فيلادلفيا بين غزة ومصر
2 كانون الثاني 2024
قلب بايدن الصهيوني... الأوكرانيون ذوو العيون الزرقاء لهم الأولوية على أطفال غزة
قلب بايدن الصهيوني... الأوكرانيون ذوو العيون الزرقاء لهم الأولوية على أطفال غزة
2 كانون الثاني 2024
كلمة آية الله الشيخ جوادي أملي في شأن الشهيد سليماني
كلمة آية الله الشيخ جوادي أملي في شأن الشهيد سليماني
2 كانون الثاني 2024
بدء العد العكسي لانسحاب ‘‘إسرائيل‘‘ من غزة
بدء العد العكسي لانسحاب ‘‘إسرائيل‘‘ من غزة
2 كانون الثاني 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الصحفيون والكفاح ضد ‘‘إسرائيل‘‘.. إرث من الشجاعة
نتنياهو ونية السيطرة على محور فيلادلفيا بين غزة ومصر
قلب بايدن الصهيوني... الأوكرانيون ذوو العيون الزرقاء لهم الأولوية على أطفال غزة
بدء العد العكسي لانسحاب ‘‘إسرائيل‘‘ من غزة