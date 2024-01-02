خبير سياسي: اغتيال العاروري يعتبر عملا إرهابيا وانتهاكا للسيادة اللبنانية

ولفت أمهز إلى أنه حتى الان لا يوجد تفاصيل ما حدث، ولكن من الواضح أن العملية حصلت بواسطة سيارة او عن طريق استخدام طائرة مسيرة او قذيفة.



واعتبر أمهز أن هذا العمل يعتبر إرهابيا وانتهاكا للسيادة اللبنانية التي تقوم بها حكومه الاحتلال الاسرائيلي.



وكان قد دوى انفجار كبير في الضاحية الجنوبية لبيروت في منطقة المشرفية في وقت افادت فيه المعلومات الأولية بأنه ناجم عن انفجار مركبة لم تعرف أسبابه حتى الساعة.



وتحدثت مصادر اعلامية لبنانية عن استهداف سيارة في منطقة المشرفية، احدى مداخل الضاحية الجنوبية، فيما تضاربت الروايات بشأن طبيعة الانفجار.



وهرعت سيارات الاسعاف الى موقع الانفجار فيما اظهرت الصور المتداولة دمارا في بعض الابنية والسيارات وفرضت قوات الامن طوقا حول مكان الحادث.



وكانت قد أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن إسرائيل اغتالت صالح العاروري نائب رئيس مكتبها السياسي و3 من مرافقيه في هجوم على مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت مساء اليوم الثلاثاء.



وكانت قد أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأنّ "مسيّرة إسرائيلية معادية استهدفت مكتباً لحركة حماس في المشرفية قرب "حلويات الشرق"، فيما وصلت سيارات الإسعاف إلى المنطقة لنقل المصابين.

