ميقاتي أدان انفجار الضاحية: جريمة إسرائيلية جديدة تهدف إلى إدخال لبنان في مرحلة جديدة من المواجهات

وأضاف: "كما أنّ هذا الانفجار هو حكمًا توريط للبنان وردّ واضح على المساعي التي نقوم بها لإبعاد شبح الحرب الدائرة في غزة عن لبنان، واننا نهيب بالدول المعنية ممارسة الضغط على "إسرائيل" لوقف استهدافاتها. كما نحذّر من لجوء المستوى السياسي الاسرائيلي الى تصدير اخفاقاته في غزة نحو الحدود الجنوبية لفرض وقائع وقواعد اشتباك جديدة".



وتابع: "إنّ لبنان ملتزم، كما على الدوام، قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، لا سيما القرار 1701، ولكن الذي يُسأل عن خرقه وتجاوزه هي "إسرائيل" التي لم تشبع بعد قتلًا وتدميرًا، وبدا واضحًا للقاصي والداني أنّ قرار الحرب هو في يد "إسرائيل"، والمطلوب ردعها ووقف عدوانها".



وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال تابع مع قيادة الجيش والأجهزة الأمنية المعنية تفاصيل الانفجار وملابساته.

