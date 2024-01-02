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الثلاثاء 2 كانون الثاني 2024 ساعة 21:22

أول تعليق لحركة 'أنصار الله' اليمنية على استشهاد 'العاروري'

أول تعليق لحركة
وقد ئنعى ناطق حركة "أنصار الله"محمد عبدالسلام، على اغتيال صهيوني لــ "صالح العاروري"، وقال: "نعزي حركة المقاومة الإسلامية حماس باستشهاد نائب رئيس المكتب السياسي للحركة الشيخ المجاهد صالح العاروري بجريمة اغتيال إسرائيلية جبانة".

وأضاف محمد عبدالسلام: ندين بشدة جريمة الاغتيال التي تشكل عدوانا غادرا على لبنان، ونؤكد وقوفنا إلى جانب حركات المقاومة في فلسطين ولبنان.

بدوره ، علق القيادي الحوثي محمد البخيتي، في تغريدة له بمنصة إكس، على استشهاد صالح العاروري، اليوم الثلاثاء، في غارة إسرائيلية.

وقال البخيتي: "‏بقدر خسارتنا الكبيرة في فقدك بقدر الفوز العظيم الذي نلته، وعزاؤنا الوحيد هو ان دمائك الطاهرة ودماء رفاقك في فلسطين ولبنان هي التي ستحقق النصر وتبعث في الأمة الف الف صالح العاروري".

وتابع بالقول: "من حقك علينا أن نهنئك بهذا الفوز العظيم ومن حقنا عليك أن تعذرنا في ان نذرف دمعة الوداع على فراقك".

وقال البخيتي: "‏بقدر خسارتنا الكبيرة في فقدك بقدر الفوز العظيم الذي نلته، وعزائنا الوحيد هو ان دمائك الطاهرة ودماء رفاقك في فلسطين ولبنان هي التي ستحقق النصر وتبعث في الأمة الف الف صالح العاروري".

وتابع بالقول: "من حقك علينا أن نهنئك بهذا الفوز العظيم ومن حقنا عليك أن تعذرنا في ان نذرف دمعة الوداع على فراقك".

هذا واستشهد القيادي في حركة حماس صالح العاروري، اليوم الثلاثاء، في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى لمكتب الحركة في الضاحية الجنوبية ببيروت.

وقال مصدر أمني لبناني بارز:"إن العاروري قتل في الضربة الإسرائيلية مع عدد من مرافقيه، من دون تحديد عددهم".

وأكد مصدر أمني آخر المعلومة ذاتها، موضحا أن طبقتين في المبنى المستهدف قد تضررتا إضافة الى سيارة على الأقل.

وأعلنت حماس اغتيال العاروري في ضربة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية على مكتب تابع لها في بيروت.

وأوضحت "وكالة أنباء الرأي" التابعة للحركة أن اثنين من قادة "كتائب عز الدين القسام" أستشهدا أيضا في الهجوم بجانب العاروري.
رقم : 1106553
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