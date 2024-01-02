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الثلاثاء 2 كانون الثاني 2024 ساعة 21:27

'نتنياهو' يمنع الوزراء وأعضاء الكنيست التعليق على اغتيال العاروري

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن كيان الاحتلال الإسرائيلي اغتال صالح العاروري نائب رئيس مكتبها السياسي و3 من مرافقيه بهجوم على مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت مساء اليوم الثلاثاء.

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية أفادت بارتقاء أربعة شهداء وعدد من الجرحى جراء انفجار في منطقة المشرفية بضاحية بيروت الجنوبية استهدف مبنى يضم مكتبا لحركة حماس.

واعتبرت حماس عمليات اغتيال العاروري ورفاقه جبانة ولن تكسر إرادة وصمود الشعب الفلسطيني.

ويعتبر العاروري من مؤسسي كتائب "عز الدين القسام"، الجناح المسلح لحركة "حماس"، حيث بدأ في الفترة الممتدة بين عامي (1991 ـ 1992) بتأسيس النواة الأولى للجهاز العسكري للحركة في الضفة الغربية.
رقم : 1106556
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