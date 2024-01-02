الفياض: الحشد الشعبي صنعة الشهيدين المهندس وسليماني

وقال الفياض في كلمة له خلال مهرجان الاحتفاء بالذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد قادة النصر قرب مطار بغداد الدولي وحضره مراسل موقع "إسلام تايمز
"، "من يريد تحدي القتلة عليه احياء ذكرى استشهاد قادة النصر"، مضيفاً "سيتم القصاص من المجرمين القتلة والحشد الشعبي سيبقى امينا وملتزما بالقيم النبيلة للشهداء القادة".
وأضاف الفياض "يجب ان تنظف سماء العراق من الطائرات المسيرة التي تخترق سماءنا، ولن ننسى هذه الجريمة ولن نتوقف عن ذكرها حتى يتحرر العراق من الفئة الباغية".
ونوه إلى أن "السيد القائد علي الخامنئي ما فتئ يذكر الحشد الشعبي من خلال ابنه الحاج قاسم سليماني، والحشد الشعبي انطلق بفتوى السيد السيستاني الذي وصف الشهيدين بقادة النصر"، مؤكداً "الحشد الشعبي صنيعة الشهيدين المهندس وسليماني".
ولفت إلى أن "الشهيد ابو مهدي المهندس نموذج لا يتكرر في الاخلاص والشجاعة، وروح الحاج قاسم تنبض بنفوس المقاتلين في غزة".
وتابع الفياض "الشهيد سليماني رمز ومعلم لجيل كامل، ولازالت حرقة استشهاد القائد سليماني تستعر في نفوس المقاتلين، الشهيد قاسم سليماني أمة في رجل كان مثارا للشجاعة".
كما تطرق الفياض إلى استشهاد الشيخ صالح العاروري بغارة للكيان الصهيوني استهدفته في بيروت، وقال "الشهيد العاروري ارتقى بعملية اغتيال جبانة في بيروت والامة التي تربت على حب الامام الحسين (ع) لا ترهب بالموت".