الفياض: الحشد الشعبي صنعة الشهيدين المهندس وسليماني

العراق (إسلام تايمز) - أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، فالح الفياض، مساء الثلاثاء، إن الحشد الشعبي صنعة الشهيدين الحاج أبو مهدي المهندس والقائد الكبير الشهيد قاسم سليماني.