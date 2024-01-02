الفصائل الفلسطينية تنعي الشهيد صالح العاروري

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام (لبنان) بأنّ "مسيّرة إسرائيلية معادية استهدفت مكتباً لحركة حماس" في الضاحية الجنوبية لبيروت، بينما وصلت سيارات الإسعاف إلى المنطقة لنقل المصابين.



وفي السياق أكّد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، عزّت الرشق، اليوم الثلاثاء، أنّ "الاغتيالات الجبانة لقيادات ورموز الشعب الفلسطيني لن تفلح بكسر إرادته أو النيل من استمرار مقاومته".



وقال الرشق في بيانٍ إنّ عملية اغتيال القيادي في حركة "حماس"، صالح العاروري "تُثبت مجدّداً الفشل الذريع لهذا العدو في تحقيق أيّ من أهدافه العدوانية في قطاع غزّة".



ونعت حركة الجهاد الإسلامي "القائد الوطني الكبير نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري، وإخوانه الشهداء"، مشددةً على أنّ عملية الاغتيال تأتي لتوسيع رقعة الاشتباك وجرّ المنطقة بأسرها إلى الحرب للهروب من الفشل الميداني العسكري في قطاع غزّة، والمأزق السياسي الذي تعيشه حكومة الكيان.



كما أوضحت أنّ العملية جاءت "في إثر فشل العدو الإسرائيلي بعد 90 يوماً من الحرب الهمجية وحرب الإبادة من فرض شروطه على الشعب الفلسطيني، بل أنّ قوى المقاومة كانت لها اليد العليا سياسياً وعسكرياً".



من ناحيته، أكّد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، إحسان عطايا، خلال اتصالٍ مع الميادين، اليوم، أنّ الاحتلال الإسرائيلي سيدفع ثمن جرائمه ومنها اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري.



وقال المتحدث باسم الجهاد الإسلامي مصعب البريم إنّ الشهيد العاروري عاش في ميادين الجهاد واستشهد على طريق القدس.



كما أكّد أنّ اغتيال العاروري هو تأكيد على حضوره وقوته وعلى أنه كان مصدر قلق للكيان الإسرائيلي، مردفاً: "سنظلّ نُقلق الكيان الإسرائيلي ونؤسس عبر خيار الشهادة لزواله من قلب الأمة".



وأوضح البريم أنّ المقاومة تشتد عوداً واستطاعت بعد كل الاغتيالات أن تصل إلى طوفان الأقصى وتصفع الاحتلال صفعة قوية من خلال طوفان الأقصى، متابعاً أنّ "المقاومة أصبحت جيناً وراثياً ينتقل من جيل إلى جيل".



وشدد البريم على أنّ "العاروري كان يتحدث بوضوح عن قناعاته بجدوى المقاومة عبر وحدة الساحات".



من جانبه، زفّ القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ماهر الطاهر"القائد الكبير صالح العاروري"، مؤكداً "حتمية الثأر لدمه".



ونعت كتائب شهداء الأقصى الشهيد العاروري، مشددةً على أنّ اغتيال القادة "لن يثنينا عن قيامنا بواجبنا الوطني في الدفاع عن شعبنا ولا يزيدنا إلا إصراراً على المقاومة".



وتوعّدت كتائب شهداء الأقصى العدو الإسرائيلي بالرد على كل جرائمه بحق أبناء الشعب الفلسطيني.



وقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب خلال اتصالٍ مع الميادين إنّ الشهيد العاروري كان نموذجاً للصلابة والصمود في المعتقلات.



وأشار إلى أنّ الشهيد العاروري كان يُمثّل بذرةً للوحدة الفلسطينية، وقاسماً مشتركاً في العمل الوطني الفلسطيني.



كما اعتبر أنّ اغتيال العاروري "يجب أن يكون حافزاً لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية". وكشف الرجوب أنّ آخر لقاء جمعه بالعاروري كان في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.



وقال الرجوب إنّ استشهاد العاروري "خسارة فتحاوية قبل أن يكون خسارة حمساوية وهو خسارة لحركة التحرر الوطني".



بدورها، نعت لجان المقاومة في فلسطين الشيخ صالح العاروري، مؤكدةً أنّ "هذه العملية الجبانة لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني بل ستزيد من فعله الثوري ومقاومته الباسلة وستكون ناراً ووبالاً على العدو الإسرائيلي".



وتابعت أنّ "العدو الإسرائيلي وقادته سيدفعون ثمن فاشيتهم وجرائمهم بحق الشعب الفلسطيني ومنها عملية اغتيال القائد صالح العاروري".



وكذلك، نعى نائب الأمين العام لحركة المجاهدين سالم عطالله الشيخ العاروري، مؤكداً أنّ "سياسة الاغتيالات لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا صلابةً وتمسكاً بطريق المقاومة حتى كنس الاحتلال من فلسطين المحتلة".



وقالت الحركة في بيانٍ لها إنّ "العدو الإسرائيلي المهزوم وحكومته الفاشية المتطرفة سيدفعان الثمن باهظاً جرّاء هذه الحماقة والجريمة الجديدة، وثمن كل الجرائم بحق الشعب الفلسطيني الصامد".



وأكّدت الحركة على أنّ نهج المقاومة مستمر مهما عظمت التحديات والتضحيات حتى تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني بالنصر والتحرير.



من ناحيتها، نعت كتائب المقاومة الوطنية الشهيد العاروري، مؤكدة أنّ هذه العملية الجبانة واستشهاد الشيخ صالح لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني بل ستزيد من فعله الثوري ومقاومته الباسلة وستكون ناراً ووبالاً عليه.



واليوم، استُشهد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، من جرّاء عدوانٍ إسرائيلي استهدفه في الضاحية الجنوبية لبيروت.



وكانت قد أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأنّ "مسيّرة إسرائيلية معادية استهدفت مكتباً لحركة حماس في المشرفية قرب "حلويات الشرق"، فيما وصلت سيارات الإسعاف إلى المنطقة لنقل المصابين.



