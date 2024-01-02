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الثلاثاء 2 كانون الثاني 2024 ساعة 22:33

البنتاغون: 'إسرائيل' هي المسؤولة عن اغتيال 'صالح العاروري'

البنتاغون:
وهنّأ السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة، جلعاد إردان، جيش الاحتلال والشاباك والموساد وقوات الأمن الاسرائيلي على اغتيال صالح العاروري القيادي في حركة حماس ونائب رئيس الحركة.

فيما أعلن ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طالب الوزراء بعدم التعليق على اغتيال صالح العاروري.

فيما أعلنت حركة "حماس"، اغتيال صالح العاروري واثنين من قادة القسام في انفجار الضاحية الجنوبية في بيروت بلبنان.

وأعلنت وسائل إعلام لبنانية استشهاد 6 أشخاص بينهم القائد في حركة حماس صالح العاروري، وعدد من رفاقه في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية ببيروت.
رقم : 1106577
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