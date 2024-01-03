الشيخ الخزعلي: قرار اغتيال سليماني والمهندس ليس متعلقاً بحادثة مهاجمة السفارة الأمريكية

وينشر موقع "إسلام تايمز
" نص كلمة الشيخ قيس الخزعلي في الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد قادة النصر".
في البداية، نقدّم أحرّ آيات التعازي والمواساة بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لشهادة قادة النصر "رضوان الله تعالى عليهم"، ضيف العراق الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني ومهندس الانتصارات وشيبة الحشد الشعبي الشهيد القائد الحاج أبو مهدي المهندس والثلّة الطيبة التي ارتقت معهم.
هذه الذكرى الأليمة على قلوب كل العراقيين الشرفاء، التي مرّت قبل أربع سنوات بتاريخ في 3/1/2020، حينها كانت هناك أحداث خاصة بالعراق، وباعتقادي فقد كان هناك مشروع، هذا المشروع هو محاولة لتعويض الخسارة التي خسروها في مشروع داعش وتعويضه من خلال أدوات سياسية، وقد بدأ هذا المشروع بالشهادة التي جاءت بتاريخ 3/1/2020، وعلينا أن نتذكر ذلك التاريخ والأحداث التي سبقته، حتى نعلم ما هو السبب الذي جعل الأعداء أن يتهوّروا هذا التهور ويتخذوا هذا القرار، وقد أرادوا من خلال المشروع العسكري ـ مشروع داعش ـ إما تدمير العراق وإنهاء الدولة العراقية أو إضعافها وتمزيقها وتقسيمها، ولكنهم فشلوا في ذلك عسكرياً، فنتج لدينا الحشد الشعبي، ونتج لدينا وضع سياسي جديد، وذلك باعتقادي ـ وهذه النقطة الأهم ـ أن أول وأخطر ما قاموا به هو محاولة غسل الأدمغة، فوُجِّهت الأدوات الإعلامية الخارجية والداخلية بالتركيز والتكثيف من أجل تغيير القناعات وخلط الأوراق وتحويل العدو أو تصوير العدو صديقاً وتصوير الصديق عدواً، ولذلك حصلت قناعة، للأسف الشديد، بأن الحشد الشعبي وفصائل المقاومة هي التي تستهدف المتظاهرين في أحداث تظاهرات تشرين، ولذلك ذهب البعض ـ البعض ـ الذي كان متعمّداً والذي كان مُستغفَلا باتجاه مهاجمة مقرات فصائل المقاومة ومقرات الحشد الشعبي، وكانت أحداث تشرين التي في بدايتها ذات مطالب خدمية، ولكن كان هناك من يخطط ويقف وراء تأجيجها، ليذهب باتجاه تحقيق أهداف سياسية.
بالنتيجة تقدموا وحققوا خطوات، وقد وصلت الأمور الى مراحل خطرة للغاية، حتى وصلنا الى مرحلة أن تقدّم الحكومة السابقة استقالتها وتأتي حكومة من نوع جديد ومغاير للحكومة السابقة، والذي تبيّن أن كل من عمل وخطط ونفّذ كان هدفه المجيء برئيس تلك الحكومة في ذلك الوقت.
بالنتيجة، جاءت الى العراق حكومة عميلة وفاشلة، عميلة من الجانب الوطني، وفاشلة من ناحية الأداء، ولكن رغم ذلك بقينا أقوياء واقفين صابرين ومتصدين لكل تلك الهجمات، ولم يستطع ذلك المشروع المقابل أن يحقق الأهداف، وكان في تقديرهم أن من أهم أسباب صمودنا وفشلهم في إكمال تحقيق مشروعهم هو وجود الشهداء القادة الشهيد قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس.
لذلك كان قرار اغتيالهم باعتقادي أكبر بكثير وليس متعلقاً بحادثة مهاجمة السفارة الأمريكية، إذ إن بين حادث السفارة الأمريكية واغتيال الشهداء القادة أيام قليلة فقط، ولم يكن ذلك كافياً بأن يتم التخطيط وجمع المعلومات، لا.. فاغتيال الشهداء القادة ـ وأنا على علم واطلاع ـ وقد تجمعت لدينا معلومات، أنه كان العمل والقرار قبل وقت ليس بالقليل من هذه الحادثة، بالنتيجة كان الموضوع له علاقة بالمشروع الأمريكي، وبتعبير أكثر دقة، مشروع صهيوني بالمنطقة، لأن العراق كان يقف حاجزاً مانعاً أمام تحقيق موضوع التطبيع الذي كان يخطط له ويعمل من أجله، وكان أحد أهم أهداف الحكومة التي جاءت كانقلاب عملياً هو التقدم باتجاه خطوات عملية بشكل تدريجي من أجل الذهاب بالعراق أو على الأقل عدم ممانعته في تحقيق مشروع التطبيع في المنطقة.
وأن كل الذي حصل هو عبارة عن جزء من الوفاء لدمائهم، إذن هم الذين فشلوا ونحن الذين نجحنا، ليس ذلك فقط بل أنا أعتقد حتى وضعهم على المساحة العالمية وليست في الساحة المحلية والوطنية فقط، هم الآن يخسرون ويتراجعون، وإن محورنا محور المقاومة ومحور الممانعة ومحور الشرف والإباء هو الذي يتقدم، الخلافات والمشاكل والتعقيدات والخسائر التي يخسرونها في المنطقة والعالم هي خسائر كبيرة واستراتيجية في مقابل الانتصارات الاستراتيجية التي تتحقق لنا بفضل الله سبحانه وتعالى ..
بعد كل هذا نحن لا نقول إن كل الأهداف التي أرادها الشهداء القادة قد تحققت، ما يزال هناك جزء منها ليس بالقليل، ولكن بعون الله سبحانه وتعالى نحن مستمرون في طريق الوفاء لدمائهم، ونعتقد أنه من أهم الأهداف التي ما زالت في ذمتنا وفي عنقنا أن نحققها هو استكمال السيادة العراقية الوطنية كاملةً وبدون نقص..
وأنا أعتقد أنه صار هذا الموضوع واضحاً وتحصيل حاصل ولم يبقَ منه من أجل تحقيقه بعون الله إلا القليل، وأننا قد اقتربنا منه كثيراً، ولن تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية بكل مراوغاتها ومحاولاتها والتفافها أن تستمر في تواجدها العسكري غير الشرعي والمخالف للدستور العراقي بحجة قوات التحالف الدولي لمكافحة داعش .
الموقف العراقي.. موقف الشعب العراقي، موقف البرلمان العراقي، بل حتى موقف الحكومة العراقية هو موقف وقرار بإنهاء تواجد قوات التحالف الدولي ولسبب بسيط، نحن غير محتاجين إليهم، والعراق يستطيع ويمتلك الجيش والإمكانيات لمحاربة ما تبقى من تهديد أمني وليس عسكري من داعش.
وثانياً قد تبيّن بشكل واضح أن قواتكم أولاً هي ليست قوات استشارية إنما هي قوات قتالية، وأن هذه القوات القتالية ليس هدفها الأساسي هو القضاء على داعش، إنما الهدف الأساسي هو الدفاع عن الكيان الصهيوني وأمنه.
وإن ما قمتم به فعلاً من استهداف وقصف لمقرات الحشد الشعبي، واغتيال أبنائنا، إذن وبعد الدم الذي حصل، وبعد كل الذي حصل، لا يمكن التسامح، ولا يمكن استمرار تواجدكم، وهذا قرار عراقي حاصل ونافذ ولم يبقَ إلا القليل إن شاء الله، ببركة كل هذه الجهود وهذه القوى وكذلك في مقدمتها فصائل المقاومة العراقية التي أثبتت سابقاً منذ زمن 2003 بعد احتلالكم الأول وتُثبت الآن أنه لا يمكن أن توافق على بقاء احتلالكم للأرض العراقية.