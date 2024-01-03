الشيخ الخزعلي: قرار اغتيال سليماني والمهندس ليس متعلقاً بحادثة مهاجمة السفارة الأمريكية

العراق (إسلام تايمز) - أكد الأمين العام للمقاومة الإسلامية في العراق (عصائب أهل الحق)، الشيخ قيس الخزعلي، إنه باعتقاده قرار اغتيال القائدين الكبيرين الشهيدن قاسم سليماني وابو مهدي المهندس ليس متعلقاً بحادثة مهاجمة السفارة الأمريكية في بغداد.