عادل عبد المهدي: ربما تكون هناك أطراف عراقية مشتركة باغتيال قادة النصر

العراق (إسلام تايمز) - قال رئيس الوزراء العراقي الأسبق عادل عبد المهدي، الأربعاء، إن "ربما تكون هناك أطراف عراقية أخرى مشتركة باغتيال قادة النصر الشهيدين الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس".