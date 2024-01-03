عادل عبد المهدي: ربما تكون هناك أطراف عراقية مشتركة باغتيال قادة النصر

وأضاف عبد المهدي في مقابلة تابعها مراسل موقع "إسلام تايمز
"، "لم نكن نعلم بموقع أو موعد قدوم الشهيد سليماني، وجريمة المطار منافية حتى للقوانين الأميركية"، مبيناً "تقارير أميركية تشير لتعاون جهات عراقية في جريمة المطار".
وأكد عبد المهدي "رفضت لقاء أي مسؤول أميركي أو تلقي اتصالاتهم بعد جريمة المطار التي استهدفت الحاج قاسم سليماني ضيف العراق وأبو مهدي المهندس".
وكشف على أن "قرار اغتيال قادة النصر خطط له منذ فترة طويلة، وأجرينا تشييعا رسميا كبيرا للقادة الشهداء"، منوهاً أن "التعاون القضائي مستمر بين العراق وإيران بملف جريمة المطار".
ولفت عبد المهدي أنه "علاقته بالشهيد المهندس كانت وثيقة جداً، وكنت التقي بالشهيد المهندس مرات متعددة يومياً بعد تظاهرات تشرين، والشهيد المهندس كان ملجأ أساسيا لحل إشكاليات كثيرة".