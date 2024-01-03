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الأربعاء 3 كانون الثاني 2024 ساعة 01:14

عمار الحكيم: سليماني والمهندس يمثلون قيماً وطنية وعقائدية

عمار الحكيم: سليماني والمهندس يمثلون قيماً وطنية وعقائدية
وقال الحكيم في رسالة له بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد قادة النصر على أيدي الإرهاب الأمريكي  "بعاطفة ممزوجة بالشرف نحيي الذكرى" الذكرى الرابعة لاستشهاد جنرالات النصر على الإرهاب".

وأكد في هذه الرسالة، وهو يجدد إدانته لاغتيال اللواء قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، أن هؤلاء الشهداء يمثلون قيما وطنية وعقائدية وبطولية في نفوس أممهم ومجتمعاتهم.

وتابع زعيم تيار الحكمة الوطني العراقي بهذه الرسالة: الكلمات تعجز عن وصف حجم تضحيات الشهيد الذي ضحى بأغلى ما لديه في سبيل الدين والعرض والأرض والوطن".

وفي ختام هذه الرسالة أكد الحكيم: إن الوفاء لمبادئ وقيم الشهيدين سليماني وأبو مهدي يتطلب تذكر تضحياتهما وشجاعتهما، وإبقاء ذكراهما حية، وتكريم طريقهما، والتمسك بمبادئهما.
رقم : 1106613
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