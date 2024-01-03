محسن رضائي: سليماني هو ابن الميدان والدبلوماسية

وقال محسن رضائي، مهنئاً بميلاد أم أبيها حضرة فاطمة الزهراء (ع) وأيضاً تكريماً لذكرى الجندي ومحيي جبهة المقاومة ومتمنياً مواصلة مسيرته، وقال: عندما ننظر إلى القرآن ونرى الآية ننظر إلى القرآن بمعنى أن الولادة والاستشهاد هما نفس الشيء ويستحقان التهنئة، لذلك ولد قاسم سليماني في هذا اليوم من جديد لعالم المقاومة.



وبينما هنأ النساء والأمهات بمناسبة عيد الأم والمرأة، وقال: إن مكانة الأم كرامة عظيمة جداً وهي تتجاوز مجرد التدبير المنزلي وتربية الأطفال، و عندما ننظر إلى التاريخ، نرى السيدة فاطمة الزهراء في أنهم كانوا حاضرين في الخطوط الأمامية لحرب أحد.



وبالإشارة إلى تصريحات قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي بخصوص وضع المرأة والأم، أضاف عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام: قاسم سليماني جاء من أحضان أمهات غيورات أرسلن أطفالهن إلى الجبهات، وإذا كان الأمر كذلك، لولا فاطمة لما كان هناك قاسم، ولما كان هناك حتى الإمام الخميني.



وأشار قائد حرس الثورة الإسلامية خلال فترة الدفاع المقدس، قال: شباب في العشرينات من عمرهم مثل قاسم سليماني وميتوسليان، في بداية الثورة، بتشكيل ألوية من نقطة الصفر، أنهوا فوضى الاضطرابات في 5 محافظات في البلاد، ثم في الدفاع المقدس يقاتل بضراوة بل ويذهب إلى لبنان ويستعد لطرد إسرائيل من تلك المنطقة، وبعد ذلك يتشكل حزب الله، ويتشكل محور المقاومة بجهود الحج قاسم.



وأشار إلى حرب غزة وأبعادها الشاسعة فقال: إن النظام الصهيوني وداعميه ظنوا أن غزة أمر بسيط وأنهم يستطيعون بسهولة تنظيف هذه المساحة الصغيرة حسب رأيهم، وبجهود قاسم وقيادته اليوم هو محور المقاومة في المنطقة وقد تشكلت أن مشكلة غزة لم تعد تقتصر على فلسطين والآن اشتعلت أيضا العراق ولبنان وسوريا واليمن و 80٪ من تجارة العالم في البحر الأحمر تم تعطيل.



وذكر محسن رضائي أننا بعد الصفوية فشلنا أينما أردنا أن ندخل الميدان عبر المفاوضات، وأثبت قاسم سليماني كرجل للميدان والدبلوماسية الإيرانية أنه يجب أن تكون لدينا السلطة أولا حتى نتمكن من التفاوض، وإذا كان اليوم يقولون إن قضايا غرب آسيا بدون إيران لا يمكن حلها، ونحن مدينون لهذه السلطة.



وفي النهاية، مستذكراً صفات الشهيد سليماني، قال: بدأ قاسم ثورته الداخلية وعمره 20 عاماً، وكان محباً للناس ومعطفاً للأيتام ومساعداً للمحتاجين، وحتى اليوم، الشباب الموهوب، الذين هم جواهر البلاد، يمكن أن يصبحوا مثل حجي قاسم.