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الأربعاء 3 كانون الثاني 2024 ساعة 01:26

دبلوماسي إيراني: بجهود الجنرال سليماني تم إنقاذ فلسطين من خطر الدمار

دبلوماسي إيراني: بجهود الجنرال سليماني تم إنقاذ فلسطين من خطر الدمار
وذكر آصفي في ندوة بعنوان "المقاومة في مرآة الأدب والدبلوماسية" عقد في "بيت الشعر والأدب" بالعاصمة طهران، أن القضية الفلسطينية هي أبعد من قضية عربية وإسلامية وقضية إنسانية.

وأشار إلى حرب غزة والوضع الراهن في غزة، وإلى ذكريات 32 عاما مضت وتصور سلطات الدول العربية عن نهاية الدولة الفلسطينية ومقاومة شعبها، قائلاً: قبل 30 عاما، ظنوا أنه لم يبق من فلسطين شيء، أما الآن حماس تقاوم منذ أكثر من ثلاثة أشهر في أقل من 400 كيلومتر، واليوم تفهمون مدى تأثير جبهة المقاومة، وفي هذه الأحداث، لولا جهود أمثال الجنرال سليماني وثقتهم بأنفسهم، لما تحقق هذا الهدف، ولا بد من القول إن فلسطين أنقذت من خطر الدمار والاندثار.

وقال آصفي: إن عملية التنمية في فلسطين فاجأت الغرب، وكما قال السيد عباس عراقجي فإن الدبلوماسية تعمل عندما تكون وراءها قوة، وستكون لديك قوة عندما تكون لديك ثقة بنفسك، وبالتالي فإن المجموعة والدولة التي لا تملك الثقة بالنفس لا تملك القوة، وهذا ما قاله الشهيد، ولقد فعل سليماني ما خلق الثقة بالنفس في العراق ولبنان واليمن وسوريا وفلسطين، الأمر الذي استطاع أن يهيئ الشعب الفلسطيني ليكون لديه القدرة على الصمود والقدرة على الدفع.

وفي النهاية قال: إن إطالة أمد الحرب الحالية في غزة يرجع إلى أن النظام الصهيوني لا يعرف ماذا يفعل بعد غزة وليس لديه أدنى فكرة عن المستقبل.
رقم : 1106615
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