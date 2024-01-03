عراقجي: أدى فكر الحاج سليماني إلى ظهور دبلوماسية المقاومة

إيران (إسلام تايمز) - قال أمين المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية عباس عراقجي، الحاج قاسم هو مهندس "محور المقاومة" وهذا سبب ظهور "دبلوماسية محور المقاومة" في مجال السياسة الخارجية الإقليمية للجمهورية الإسلامية.