عراقجي: أدى فكر الحاج سليماني إلى ظهور دبلوماسية المقاومة

ونقل موقع "إسلام تايمز
" عن عراقجي خلال ندوة اقيمت بالعاصمة طهران، بعنوان "المقاومة في مرآة الأدب والدبلوماسية"، إن ما جعل حماس وشعب غزة يقفون في مواجهة أحد أفضل جيوش العالم تجهيزاً لمدة ثلاثة أشهر ويحطمون أسطورة أن جيش النظام الصهيوني لا يقهر هو اللجوء إلى القوة الدلالية للمقاومة. قوة تعتمد على قوة الله، وتستطيع أن تقف في وجه القوى وتدفع تكاليفها.
وأضاف "هذه الأيام هي ذكرى ميلاد استشهاد الجنرال الكبير قاسم سليماني، لقد قيل عنه الكثير، وبالطبع كل ما قيل لا يكفي. كانت شخصية الحاج قاسم عزيزة جداً، وكان يتمتع بصفات سلوكية متميزة جداً، ولكن الأهم من شخصيته هي مدرسته "مدرسة الشهيد سليماني".
وقال: على لسان قائد الثورة الإسلامية: «دعونا لا ننظر إلى الشهيد الحاج قاسم بعين فرد، بل بعين مدرسة وطريق ومدرسة للتعلم». مدرسة الحاج قاسم هي مدرسة الإخلاص والعمل الجاد؛ إنها مدرسة العيش البسيط وخدمة الناس؛ إنها مدرسة الشجاعة وعدم الخوف من غير الله؛ إنها مدرسة العقل وسعة الحيلة والإبداع. المدرسة ديمقراطية وهي إلى جانب الشعب، وليس إلى جانب الخطوط والفصائل السياسية... لكن الأهم من ذلك أن مدرسة الحاج قاسم هي "مدرسة المقاومة" التي، بحسب قائد الثورة، "قادت" من أجل إحياء جبهة المقاومة في المنطقة”.
وقال عراقجي: إن الحاج قاسم هو مهندس "محور المقاومة" وهذا سبب ظهور "دبلوماسية محور المقاومة" في مجال السياسة الخارجية الإقليمية للجمهورية الإسلامية. إن الدبلوماسية القائمة على المقاومة تشكل حالياً جزءاً مهماً من سياستنا الخارجية، لكن تأثيرات بنية الحاج قاسم تتجاوز بكثير السياسات الحالية والمناهج التنفيذية في السياسة الخارجية. لقد أدت مدرسة المقاومة والفكر للحاج قاسم إلى ظهور أساس وأساس نظري في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهو ما أسميه "الدبلوماسية القائمة على المقاومة". إن الدبلوماسية الموجهة نحو المقاومة ليست سوى جزء من الدبلوماسية الموجهة نحو المقاومة.
وقال هذا الدبلوماسي البارز: الحرب والدبلوماسية هما الأداتان الرئيسيتان لإدارة القوة بين الدول، والدول تحل مشاكلها وخلافاتها إما عن طريق الحرب أو الدبلوماسية. ويدرك الجميع أن الدبلوماسية أداة أقل تكلفة وأقل خطورة، وبالتالي فإن الأولوية الأولى لجميع الحكومات هي تنظيم علاقاتها مع الآخرين وحل النزاعات. لكن أي دبلوماسية؟ ما هي الدبلوماسية الناجحة والفعالة التي تحقق الأهداف أفضل من الحرب والصراع، وعلى ماذا تعتمد؟
وأوضح عراقجي: الدبلوماسية، مثل الحرب، تعتمد على القوة. إن أي عمل دبلوماسي، سواء كان تفاوضاً أو تشاوراً أو... والدبلوماسية والسياسة الخارجية عموماً، يقوم على "مقومات القوة الوطنية". يجب أن يتمتع الفاعل الإقليمي بقدراته على المستوى الإقليمي حتى تتقدم كلماته وإرادته وسياساته في المنطقة. وبنفس الطريقة، يجب أن يتمتع الفاعل العالمي بالقوة والقدرة على المستوى العالمي لتحقيق أهدافه.
عراقجي: لا يمكن إخفاء تأثير "الشهيد سليماني" في حرب غزة
وذكر أمين المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية أنه في النظام العالمي الحالي لا يمكن للمرء أن يكون لديه نظرة أحادية البعد للقوة ومكوناتها، وأوضح: يتحدث منظرو العلاقات الدولية عادة عن ثلاثة أشكال من القوة: القوة الصارمة، والتي تستخدم أدوات السلطة الملموسة، وعادةً ما تكون عدوانية؛ القوة الناعمة تعني القدرة على التأثير في سلوك الآخرين وتحقيق النتيجة المرجوة؛ والقوة الذكية، والتي تعني القدرة على الجمع والتكامل بين القوى الصلبة والناعمة. لكن هناك وجهًا آخر للقوة لم تتم مناقشته كثيرًا: وهو القوة الدلالية.
وقال عراقجي: القوة الدلالية قد تعتبر جزءاً من القوة الناعمة، لكنها في الواقع تتجاوزها وتشملها. القوة الدلالية هي القدرة على جذب الآخرين وإقناعهم بالمرافقة والتعاون والتعاون؛ القدرة على خلق وحث ونشر وتغيير وتطوير المعايير المرغوبة؛ القدرة على تشكيل أولويات وتوقعات ورغبات واهتمامات الآخرين، والقدرة على خلق معتقدات عامة وهياكل فكرية عامة وخلق عادات في شكل خلق الخطاب، وخلق المعنى، وخلق المعنى، وخلق الهوية، والسرد المرغوب فيه. باختصار، القوة الدلالية تعني مواءمة أهداف الآخرين مع أهداف الفرد دون إكراه.
واعتبر أن أهم عنصر في القوة الدلالية هو القدرة على خلق الخطاب، وأضاف: الخطاب هو مجموعة متماسكة ومنظمة من الأفكار التي يتم تقديمها بناء على قيم وتصورات وثقافة ومعتقدات المجتمع ويقبلها المجتمع. غالبية أفراد المجتمع. إن خلق الخطاب ليس توجيها أو توجيها، بل هو عملية إقناع. الدول التي تجعل الخطاب المناسب يتماشى مع أهدافها تحقق أهدافها بشكل أسرع.
وبين "بعض الدول قادرة على خلق خطاب على المستوى الإقليمي أو حتى الدولي والعالمي، وفي عملية إقناع إقليمية أو دولية، فإنها تحول خطابها المنشود إلى الخطاب المهيمن وتقدم أهدافها على المستوى العابر للحدود الوطنية. لقد كان خطاب الثورة الإسلامية وخطاب المقاومة من أهم خطابات الجمهورية الإسلامية على المستوى الوطني والإقليمي وخارج الإقليمي".