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الأربعاء 3 كانون الثاني 2024 ساعة 08:38

الاحتلال يقتحم مدينة طولكرم ومخيم نور شمس

الاحتلال يقتحم مدينة طولكرم ومخيم نور شمس
وأفادت مصادر بأن قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها عدة جرافات، اقتحمت المدينة من مدخليها الغربي والجنوبي، مرورا بميدان جمال عبد الناصر وسط المدينة، وشارعي السكة ونابلس، وصولا إلى مخيم نور شمس، وسط تحليق طائرات الاستطلاع في أجواء المدينة وضواحيها ومخيماتها على ارتفاع منخفض.

وأضافت أن جنود الاحتلال حاصروا مستشفى الإسراء التخصصي في الحي الغربي، ومستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في المنطقة الشمالية الشرقية من المدينة.

كما حاصرت قوات الاحتلال مخيم نور شمس من جميع جهاته، بعد أن أعلنت فرض حظر التجول فيه حتى "إشعار آخر" بحسب منشورات ألقتها، ونشرت قناصتها على أسطح عدد من المباني في محيطه، وعلى جبل النصر، وجبل الصالحين، وفي حارة المسلخ بعد اقتحامها وتفتيشها وإخضاع سكانها للاستجواب.

وقالت مراسلتنا إن جرافات الاحتلال هدمت النصب التذكاري للشهيد مراد الباشا في ضاحية ذنابة شرق المدينة في طريقها إلى المخيم، فيما انتشر جنود الاحتلال في حي الرشيد بالضاحية بمحاذاة المخيم.

كذلك، دمرت جرافات الاحتلال شوارع مخيم نور شمس، خاصة الشارع الرئيسي، وشوارع عدد من أحيائه والبنى التحتية، وخربت المنشآت العامة والخاصة، بالتزامن مع مداهمة عدد من المنازل وتفتيشها في حارات: المنشية، والمحجر، والدمج، والمدارس، والحدايدة، والربابعة وأبو الفول.

ومنع جنود الاحتلال مركبات الإسعاف من التوجه إلى المخيم، بحجة أنه "منطقة عسكرية مغلقة"، واعتدوا على مركبات المواطنين المتوقفة في شوارع المدينة، وتحديدا في الحي الغربي، وذلك بتحطيم زجاجها وتخريبها.

كما داهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في الحي الشرقي من مدينة طولكرم، وفتشتها وحطمت محتوياتها وأخضعت سكانها للاستجواب.

وسمع دوي انفجار قوي في مخيم طولكرم لم يتسن معرفة طبيعته بعد، أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المخيم وضاحية ذنابة وشارع نابلس.
رقم : 1106643
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