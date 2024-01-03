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الأربعاء 3 كانون الثاني 2024 ساعة 08:44

الرئيس الايراني يتوجه غدا الخميس الى تركيا

الرئيس الايراني يتوجه غدا الخميس الى تركيا
وسيعقد السيد إبراهيم رئيسي اجتماعا خاصا مع رجب طيب أردوغان خلال هذه الزيارة، ثم سيعقد الاجتماع الثامن للمجلس الأعلى للتعاون الإيراني التركي برئاسة رئيسي البلدين.

وكان الاجتماع السابع للمجلس الأعلى للتعاون الاقتصادي الإيراني التركي قد عقد يوم الثلاثاء 19 تموز/يوليو 2022 خلال الزيارة الرسمية للرئيس التركي إلى طهران، حيث اتفق الجانبان على تطوير العلاقات وتعزيز العلاقات في المجال الاقتصادي، والبنية التحتية والأمنية والسياسية والثقافية والرياضية.

وبعد ذلك سيعقد الرئيسان الايراني والتركي مؤتمرا صحفيا مشتركا لشرح نتائج محادثاتهما.

كما سيحضر الرئيسان خلال هذه الزيارة الاجتماع المشترك لرجال الأعمال والناشطين الاقتصاديين من ايران وتركيا، كما سيلتقي السيد رئيسي بالإيرانيين المقيمين في تركيا.
رقم : 1106646
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