القسام يشتبك من مسافة صفر ويستهدف دبابات بمحاور التوغل

ودك كتائب القسام تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال شمال شرق مخيم البريج بقذائف الهاون من العيار الثقيل.



كما دكت كتائب القسام تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال جنوب شرق مدينة خانيونس بقذائف الهاون.



واستهدفت كتائب القسام آلية صهيونية بقذيفة “الياسين 105” في مخيم البريج وسط قطاع غزة.



وتمكن مجاهدو القسام من الاشتباك مع قوة صهيونية راجلة مكونة من 5 جنود من نقطة الصفر بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، مؤكدين الإجهاز عليهم وعادوا إلى قواعدهم بسلام.



واستهدفت كتائب القسام دبابة ميركفاه صهيونية بقذيفة “الياسين 105” شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.