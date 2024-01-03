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الأربعاء 3 كانون الثاني 2024 ساعة 10:23

استقالة رئيسة جامعة هارفارد الأمريكية بسبب ضغوط الاحتلال

استقالة رئيسة جامعة هارفارد الأمريكية بسبب ضغوط الاحتلال
وقالت غاي في بيان إنها قدمت استقالتها “حتى لا يتسبب الجدل حول شخصها بإلحاق ضرر في الجامعة”.

وأشارت إلى أنها اتخذت قرارها كي تتمكن الجامعة من مواصلة أهدافها بعيدا عن السجالات الأخيرة.

ولفتت إلى أنها قررت الاستقالة حتى لا تؤدي الخلافات الأخيرة المتعلقة بشخصها إلى إضعاف الجامعة كمؤسسة.

وأضافت: “أصبح من الواضح أنه من مصلحة جامعة هارفارد أن أستقيل، حتى تتمكن الجامعة من تجاوز هذه المرحلة الصعبة للغاية عبر التركيز على المؤسسة بدلا من الفرد”.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن غاي تعرضت لردود فعل قوية، خاصة من الأوساط المؤيدة للکیان الصهيوني، بعد تقييمها للاحتجاجات ضد الكيان في الجامعة ضمن نطاق “حرية التعبير”.

وزادت الضغوط على غاي عقب إجابتها على أسئلة أعضاء بالكونغرس خلال جلسة في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
مصدر : وكالات
رقم : 1106672
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