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الأربعاء 3 كانون الثاني 2024 ساعة 10:25

4 من كل 5 أشخاص الأكثر جوعا في العالم موجودون في غزة

4 من كل 5 أشخاص الأكثر جوعا في العالم موجودون في غزة
وجاء ذلك في تدوينة نشرها غوتيريش، على حسابه عبر منصة "إكس".وأضاف "مع اشتداد الصراع وتزايد الرعب في غزة، سنواصل القيام بدورنا".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، إننا "لن نستسلم".

واعتمد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، قرارا يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار بين الكيان الاسرائيلي والمقاومة الفلسطينية.

وقالت منظمة الأمم المتحدة عبر موقعها الإلكتروني: "بتأييد 13 عضوا، وامتناع الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2720 حول غزة وإسرائيل".

وعقب اعتماد القرار، أكد غوتيريش، دعم الأمم المتحدة لكل ما يؤدي إلى تحسين إيصال المساعدات إلى غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى مساء السبت 20 ألفا و258 شهيدا و53 ألفا و688 جريحا معظمهم أطفال ونساء"، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
مصدر : وكالات
رقم : 1106674
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