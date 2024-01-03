الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 3 كانون الثاني 2024 ساعة 10:37

‘‘إسرائيل‘‘ تغتال صالح العاروري وثلاثة من مرافقيه في هجوم بالضاحية الجنوبية لبيروت

‘‘إسرائيل‘‘ تغتال صالح العاروري وثلاثة من مرافقيه في هجوم بالضاحية الجنوبية لبيروت
وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق أنّ عمليات الاغتيال الجبانة التي ينفذها الاحتلال الصهيوني ضدّ قيادات ورموز شعبنا الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها، لن تفلح في كسر إرادة وصمود شعبنا، أو النيل من استمرار مقاومته الباسلة”.

وشدد على أنّ عملية الاغتيال تثبت مجدّداً فشل العدو الذريع في تحقيق أيّ من أهدافه العدوانية في قطاع غزَّة.

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية أفادت بارتقاء أربعة شهداء وعدد من الجرحى جراء انفجار في منطقة المشرفية بضاحية بيروت الجنوبية استهدف مبنى يضم مكتبا لحركة حماس.

وخلّف الانفجار أضراراً كبيرة بأحد المباني، حيث بدا أن طابقاً قد نُسف بالكامل، وفي الأثناء فرضت طوقاً أمنياً حول مكان الانفجار.
رقم : 1106678
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
‘‘رجل استراتيجي وعقل لامع‘‘.. كيف شكل الشهيد صالح العاروري خطراً على الاحتلال؟
‘‘رجل استراتيجي وعقل لامع‘‘.. كيف شكل الشهيد صالح العاروري خطراً على الاحتلال؟
ثلاثة أسلحة فتاكة جديدة لحماس غيرت مجری الحرب
ثلاثة أسلحة فتاكة جديدة لحماس غيرت مجری الحرب
3 كانون الثاني 2024
ماذا ينتظر تركيا في 2024؟
ماذا ينتظر تركيا في 2024؟
3 كانون الثاني 2024
ايرواني: الكيان الإسرائيلي مسؤول عن كافة الاجراءات الدولية الخاطئة ضد إيران
ايرواني: الكيان الإسرائيلي مسؤول عن كافة الاجراءات الدولية الخاطئة ضد إيران
3 كانون الثاني 2024
أبرز قادة حماس الذين اغتالتهم "إسرائيل"
أبرز قادة حماس الذين اغتالتهم "إسرائيل"
3 كانون الثاني 2024
ولايتي: اغتيال العاروري يظهر عجز الصهاينة في كافة الجبهات
ولايتي: اغتيال العاروري يظهر عجز الصهاينة في كافة الجبهات
3 كانون الثاني 2024
من هو الشهيد "صالح العاروري"؟
من هو الشهيد "صالح العاروري"؟
3 كانون الثاني 2024
عادل عبد المهدي: ربما تكون هناك أطراف عراقية مشتركة باغتيال قادة النصر
عادل عبد المهدي: ربما تكون هناك أطراف عراقية مشتركة باغتيال قادة النصر
3 كانون الثاني 2024
الشيخ الخزعلي: قرار اغتيال سليماني والمهندس ليس متعلقاً بحادثة مهاجمة السفارة الأمريكية
الشيخ الخزعلي: قرار اغتيال سليماني والمهندس ليس متعلقاً بحادثة مهاجمة السفارة الأمريكية
3 كانون الثاني 2024
اللواء جباري يروي قصة عن دفن جثمان الشهيد سليماني
اللواء جباري يروي قصة عن دفن جثمان الشهيد سليماني
2 كانون الثاني 2024
الفياض: الحشد الشعبي صنعة الشهيدين المهندس وسليماني
الفياض: الحشد الشعبي صنعة الشهيدين المهندس وسليماني
2 كانون الثاني 2024
فيديو يُنشر لأول مرة.. عجلة بريطانية في مطار بغداد ودورها في اغتيال سليماني والمهندس
فيديو يُنشر لأول مرة.. عجلة بريطانية في مطار بغداد ودورها في اغتيال سليماني والمهندس
2 كانون الثاني 2024
قيادي في حركة النجباء: الحاج "قاسم سليماني" كان حقاً أمة
قيادي في حركة النجباء: الحاج "قاسم سليماني" كان حقاً أمة
2 كانون الثاني 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
‘‘رجل استراتيجي وعقل لامع‘‘.. كيف شكل الشهيد صالح العاروري خطراً على الاحتلال؟
ثلاثة أسلحة فتاكة جديدة لحماس غيرت مجری الحرب
ماذا ينتظر تركيا في 2024؟
الصحفيون والكفاح ضد ‘‘إسرائيل‘‘.. إرث من الشجاعة