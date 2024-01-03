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الأربعاء 3 كانون الثاني 2024 ساعة 11:36
حشود غفيرة تحيي ذكرى استشهاد قادة النصر في مدينة كرمان
وانطلقت مراسم احياء الذكرى الرابعة لاستشهاد الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني ورفيق دربه ابو مهدي المهندس منذ صباح اليوم الاربعاء في مدينة كرمان.
مصدر :
وكالات
رقم :
1106686
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