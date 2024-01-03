رئيسي: من الضروري فهم مدرسة الشهيد قاسم سليماني وتحقيق أهدافها

وقال السيد رئيسي خلال ترأسه جلسة الحكومة الايرانية اليوم الأربعاء ان الشهيد الحاج قاسم سليماني كان تلميذا تربى في مدرسة الامام الخميني الراحل (رض) وهو من الاتباع الحقيقيين للبضعة النبوية الشريفة السيدة فاطمة الزهراء (ع)، قائلا ان السعي لفهم هذه المدرسة وتحقيق اهدافها هو من ضرورات اجلال العظماء امثال الشهيد الحاج قاسم سليماني.



كما اشار رئيس الجمهورية الاسلامية الى استمرار الجرائم الصهيونية الوحشية ضد الشعب الفلسطيني المظلوم، وأدان الجريمة الصهيونية التي حصلت يوم أمس في استشهاد صالح العاروري الذي كان من المجاهدين الفلسطينيين البارزين واشاد بدور الشهيد العاروري في الصراع مع الصهاينة والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم والمقتدر.