بعد اغتيال العاروري.. مصر تجمد دورها كوسيط بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية

وكتبت على موقع “إكس”: “مصادر في القاهرة تكشف أن مصر أبلغت "إسرائيل" رسميا بتجميد دورها كوسيط بين "إسرائيل" والفصائل الفلسطينية الرامية إلى إبرام صفقة تبادل جديدة وذلك على ضوء تصفية صالح العاروري”.



وكانت حركتا “حماس” و”الجهاد الإسلامي” أبلغت القاهرة، في وقت سابق، بتعليق المفاوضات مع إسرائيل بشأن وقف إطلاق النار عقب اغتيال العاروري في هجوم إسرائيلي استهدفه في ضاحية بيروت الجنوبية.



وجرت عملية اغتيال العاروري واثنين من قادة كتائب “القسام” في انفجار مساء الثلاثاء، في منطقة المشرفية في ضاحية بيروت الجنوبية، جراء استهداف مسيّرة إسرائيلية مكتبا لحركة “حماس” هناك.



وتضطلع كل من مصر وقطر بدور الوساطة للتوصل إلى تبادل للأسرى بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وإقامة هدنة إنسانية.