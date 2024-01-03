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الأربعاء 3 كانون الثاني 2024 ساعة 16:45

حرس الثورة: فشل الصهاينة في 'طوفان الأقصى' لن يخفيه الاغتيال

حرس الثورة: فشل الصهاينة في
ودانت هذه القوات في بيانها الإعتداء الارهابي الصهيوني الذي نفذه بإرسال مسيرات الى جنوب بيروت، الأمر الذي أسفرعن استشهاد العاروري واثنين من قادة فصائل القسام، وأكدت أن مثل هذه الاعمال الجبانة تعتبر وصفة خاسرة لهذا الكيان الذي يحاول الخروج من الدوامة التي وقع فيها.

وجاء في جانب من البيان: ان هجوم المسيرات الصهيونية على جنوب لبنان، تعتبر انتهاكا للسيادة الوطنية للبنان على أراضيه، ودليلا واضحا لجنون ووحشية الكيان الصهيوني وطبيعته التواقة للحرب واستراتيجيتها الشيطانية التي تحظى بدعم الادارة الاميركية الارهابية.

ورأى أن تحلي المقاومة وحزب الله بضبط النفس وصبرهما الاستراتيجي لن تتأثر بالأهداف والأمنيات التي عقد الكيان الصهيوني وحماته الأمل عليها، وأكد أنهما لن يخرجا من مدار العقلانية والمنطق والنظر في المستلزمات التي من شأنها تحقيق النصر على المحتلين للقدس والغاصبين لفلسطين.

وشدد البيان على أن الدماء التي اريقت ستؤدي الى حقن الدماء في شرايين المقاومة وتضييق الخناق على الكيان الصهيوني القاتل للأطفال، ورأى أن هذه الدماء ستزيد من عزيمة واصرار رجال المقاومة لدخول ساحة الجهاد ضد المحتلين أكثر من أي وقت مضى.
 
رقم : 1106753
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