يوم دموي في كرمان جنوب غرب ايران

وأفاد شهود عيان بسماع دوي انفجارين بالقرب من مسجد صاحب الزمان القريب من مكان مراسم إحياء ذكرى استشهاد الفريق قاسم سليماني، مخلفا 53 شهيدا و70 جريحا.



وقال مساعد محافظة كرمان، إن الإنفجارين نجما عن هجوم إرهابي إستهدف الزوار الأبرياء قرب مرقد الشهيد حاج قاسم سليماني.



وفي السياق اعلن مدير جمعية الهلال الاحمر الايراني في محافظة كرمان (جنوب البلاد)، انه تم نقل 50 مصابا اثر حادث الانفجار الذي حدث في "جنة الشهداء" (اليوم).



واوضح "رضا فلاح"انه منذ وقوع حادث الانفجار على الطريق المؤدي الى جنة الشهداء في كرمان حتى الان، قام رجال الاغاثة بنقل 50 مصابا الى المراكز العلاجية.



ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصادر أكدت وجود حقيبتين مفخختين لدى بوابة طريق "كلزار الشهداء" ويبدو أنه تم تفجيرهما عن بعد عبر الريموت كنترول، كما ارتفع اعداد الضحايا لـ 53 و71 مصابا.



وبدوره قال نائب محافظ كرمان (جنوب) للشؤون الامنية ان الانفجارين بمزار شهداء المحافظة اليوم، حدثا نتيجة لعمل ارهابي.



وفي متابعة لاخر المستجدات حول هذا الاحادث الارهابي، فقد صرح المتحدث باسم هيئة الطوارئ الايرانية "بابك يكتابرست"، ان انفجارين رهيبين حدثا في مزار الشهداء (جنة الشهداء) بمحافظة كرمان، تزامنا اقامة مراسم احياء الذكرى الرابعة لاستشهاد الفريق "الحاج قاسم سليماني" اليوم؛ حيث وقع التفجير الاول في منطقة "كنبد جبلية" والثاني "في دركاه قلي بيك" القريب من مسجد صاحب الزمان (عج)؛ مبينا ان كلا الموقعين كانا بالقرب من الزوار المشاركين في مراسم احياء ذكرى استشهاد الشهيد سليماني.



ومن جهته أكد د. جعفر ميعادفر رئيس جهاز الطوارئ في ايران أن الانفجار وقع قرب مقبره الشهيد سليماني والتوقعات تشير الى ارتفاع اعداد الشهداء والجرحى وتم اعداد خمس مستشفيات للاغاثه.



ولفت ميعادفر ان العناصر في جهاز الطواريء يعملون ويبذلون كل الامكانيات الموجوده في المشافي، حيث توجد خمسة مشافي مستعده لاستقبال هؤلاء الضحايا والمصابين ولينقل اليها المصابين وكل الامكانات متوفرة بسيارات الاسعافات واجهزة الطوارئ، لتقديم الخدمات لهم وأنه إذا وصلت احصائيات جديدة لاعداد الضحايا ستعلن.



وحول طبيعة هذا الانفجار اوضح ميعادفر ان سبب هذا الحادث يجب ان يعلن من قبل المؤسسات الأمنية ولكن ما لدينا من معلومات عن المصابين هو انهم ينقلون الى مشافي باعتبارهم يحاولون الخدمات لهم وكل الامكانيات موجودة.



وكان قد وقع انفجاران إرهابيان في الطريق المؤدي إلى مقبرة الشهداء بمدينة كرمان جنوب غرب إيران.



وأفاد شهود عيان بسماع دوي انفجارين بالقرب من مسجد صاحب الزمان القريب من مكان مراسم إحياء ذكرى استشهاد الفريق قاسم سليماني، مخلفا 53 شهيدا و70 جريحا.



وكانت قد أحيت حشود غفيرة، الذكرى الرابعة لاستشهاد الفريق قاسم سليماني وابو مهدي المهندس ورفاقهما في مرقد الشهيد سليماني بمدينة كرمان جنوب شرق ايران.



وانطلقت مراسم احياء الذكرى الرابعة لاستشهاد الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني ورفيق دربه ابو مهدي المهندس منذ صباح اليوم الاربعاء في مدينة كرمان.



